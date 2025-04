Marvel Segera Rilis Sekuel Ketiga Thor, Thor: Ragnarok

TEMPO.CO, Jakarta - Film ketiga Thor bertajuk Thor: Ragnarok siap dirilis pada 3 November 2017. Film tersebut dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor dan Tom Hiddlestons sebagai Loki, saudara laki-laki Thor.



Dalam sekuel ketiganya ini, Thor bergabung dengan saudaranya Loki, Hulk, dan Valkyrie untuk melawan Dewi Kematian, Hela.



Film pertama Thor dirilis Marvel pada 3 November 2011. Film yang disutradarai Kenneth Branagh ini sukses menjadi box office dengan pendapatan USD 449,3 juta atau setara dengan 5,9 triliun Rupiah.



Dilansir dari Wikipedia, Thor sekuel pertama bercerita tentang Thor, putra mahkota Asgard yang dibuang ke bumi dan dirampas segala kekuasaannya karena berusaha memicu perang yang telah lama berakhir.



Sekuel kedua Thor dirilis pada 8 November 2013 dengan tajuk Thor: The Dark World. Film ini juga meraih kesuksesan dengan meraup USD 644,6 juta atau setara dengan 8,5 triliun Rupiah.



Film yang disutradarai oleh Alan Taylor ini menceritakan bagaimana Thor dan Loki bekerja sama untuk menyelamatkan Nine Realms dari Dark Elf yang dipimpin oleh Malekith (Christopher Eccleston) yang ingin balas dendam dan berniat untuk membuat alam semesta menjadi dunia kegelapan.



Thor: Ragnarok sebagai sekuel ketiga akan dirilis pada 3 November mendatang. Setelah trailernya dirilis, banyak orang yang berekspektasi tinggi pada film ini. Dari trailer yang ditampilkan, film ini bakal menyuguhkan aksi dan rumor, kisah tentang Thor bersama Loki, Hulk, dan Valkyrie melawan Dewi Kematian, Hela sudah dinanti para penggemarnya. Juga ada sejumlah kejutan, termasuk Hulk yang berbicara.





THEVERGE |TELEGRAPH MEIDIKA SRI WARDIANA