TEMPO.CO , Jakarta: Indonesia kembali akan kedatangan bintang dunia. Bon Jovi, band asal Amerika kembali akan menyapa penggemarnya di Indonesia.



Tepatnya pada Jumat, 11 September 2015 Bon Jovi akan menggelar konser di Indonesia. Ini merupakan kali kedua band ini berkunjung di Indonesia.



Tak ada habisnya jika membahas karya musik Bon Jovi. Sejak berdiri di tahun 1983, band ini telah menjual lebih dari 40 juta album di Amerika Serikat dan lebih dari 120 juta keping album di seluruh dunia. (Baca: Gara-gara Foto Dalai Lama, Konser Bon Jovi Dibatalkan)



Berikut 10 lagu Bon Jovi yang masih populer hingga kini.



1. Livin on a Prayer (album : Slippery When Wet, 1986).



2. You Give Love a Bad Name (album : Slippery When Wet, 1986).



3. Wanted Dead or Alive (album : Slippery When Wet, 1986).



4. I'll Be There for You (album : New Jersey, 1988).



5. Bad Medicine (album : New Jersey, 1988)).



6. Bed of Roses (album : Keep the Faith, 1992).



7. Keep the Faith (album : Keep the Faith, 1992).



8. Always (album : Cross Road, 1994).



9. It's My Life (album : Crush, 2000).



10. Have a Nice Day (album : Have a Nice Day, 2005).



RINA ATMASARI | HP | BERBAGAI SUMBER