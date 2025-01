Dibintangi Dahyun TWICE dan Jung Jin Young, Ini Serba-serbi Film Korea You Are The Apple Of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea berjudul “You Are the Apple of My Eye” yang merupakan adaptasi dari Taiwan akan tayang pada tanggal 21 Februari 2025 mendatang. Diproduksi oleh STUDIO TAKE dan Jayuro Pictures, film ini mengisahkan romansa remaja dengan cerita cinta pertama yang manis dan persahabatan yang hangat.

Sinopsis

Dilansir dari laman mydramalist.com, Film diawali dengan latar belakang anak sekolah ini mengisahkan tentang Jinwoo (Jung Jin Young) yang merupakan seorang pembuat onar di sekolah menengah. Dikenal sebagai siswa yang sering terlibat masalah, kehidupan Jinwoo mulai berubah setelah bertemu dengan Seon Ah (Dahyun TWICE), seorang siswa teladan yang ditugaskan untuk mengawasi dirinya.

Konflik yang muncul dari interaksi keduanya perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Dari rasa benci yang awalnya ada, keduanya akhirnya menyadari perasaan cinta satu sama lain. Film ini menggambarkan perjalanan cinta pertama yang penuh kegembiraan dan emosi yang mendalam, tidak hanya selama masa sekolah tetapi juga melalui perkembangan hubungan mereka selama 15 tahun. Penonton akan diajak untuk menyaksikan bagaimana cinta pertama ini tumbuh dan menghadapai berbagai tantangan kehidupan.

Pemeran

Dahyun TWICE dan aktor Jung Jin Young menjadi pemeran utama dalam film ini. Sebagai pemeran utama wanita, film ini menjadi debut pertama Dahyun di dunia akting. Kemunculannya di film itu membuat ia menjadi member girlgroup TWICE pertama yang merambah karir sebagai seniman peran. Sedangkan lawan mainnya, Jung Jin Young merupakan mantan idol dari boygroup B1A4 sekaligus komposer lagu yang lebih dulu terjun di dunia akting sejak tahun 2013.

Dilansir dari laman imdb.com, film ini juga diperankan oleh beberapa aktor diantaranya: Demian, Lee Min Go, Kim Min Ju, Lee Seung Jun, dan Kim Yo Han

Diadaptasi Banyak Negara

Film original “You Are the Apple of My Eye” berasal dari Taiwan ditayangkan pertama kali pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Giddens Ko. Film ini sendiri aslinya juga merupakan adaptasi dari novel karya sang sutradara yang berjudul The Girl We Chased Together in Those Years dengan menggunakan nama pena Jiu Badao.

Film ini sukses besar dan sangat populer di kalangan pecinta film. Sebelum di-remake versi Korea, film ini lebih dulu di adaptasi oleh Jepang pada tahun 2018 dengan judul Ano Koro, Kimi wo Oikaketa. Berikutnya pada tahun 2023, negara Thailand ikut mengadaptasi dengan judul “My Precious”.

Dilansir dari kbizoom.com, remake ini juga menjadi debut sutradara Cho Young Myoung. Selain itu, Song Dae Chan sebagai produser film ini memiliki pengalaman terbatas dalam film romantis karena rekam jejaknya sukses dengan film aksi seperti "A Man Of Reason" (2022) dan "Cold Eyes" (2013). Remake ini tentu akan menjadi tantangan menarik bagi tim pembuat film, terutama setelah kegagalan remake versi Jepang, dengan tekanan besar yang harus dihadapi versi Korea.

