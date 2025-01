Mengangkat Isu Transgender, Film Emilia Perez Mendominasi di Golden Globe Awards dengan 4 Piala

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globe Awards ke-82 telah selesai diadakan di The Beverly Hilton, Los Angeles, Amerika Serikat pada Ahad, 5 Januari 2025. Film Emilia Perez berhasil mendominasi kemenangan dengan membawa pulang empat piala penghargaan.

Bawa Pulang 4 Piala Penghargaan

Film Emilia Perez memeroleh penghargaan sebagai Best Motion Picture – Musical or Comedy. Kemenangan Emilia Perez sebagai film terbaik kategori musikal dan komedi membuat film yang disutradarai Jacques Audiard tersebut mengalahkan Wicked, The Substance, Challengers, dan Anora.

Selain itu, Emilia Perez berhasil memenangkan Best Motion Picture – Non-English Language dengan bahasa Prancis, Best Original Song lewat lagu 'El Mal' yang ditulis oleh Clément Ducol, Camille dan Jacques Audiard, serta Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role yang berhasil membawa Zoe Saldana sebagai pemenang.

Jacques Audiard bersama deretan pemain, Karla Sofia Gascan, Zoe Saldana, dan Selena Gomez naik ke panggung Golden Globe Awards 2025 untuk menerima piala penghargaan. Audiard memberi kehormatan bagi Karla Sofia Gascon untuk menyampaikan pidato kemenangan di hadapan audiens Golden Globe Awards 2025.

Gascan merupakan bintang utama film Emilia Perez yang membuat sejarah baru untuk Golden Globe Awards sebagai aktris transgender pertama yang masuk nominasi ajang bergengsi global tersebut.

"Cahaya selalu menang atas kegelapan. Anda mungkin bisa memenjarakan kami, Anda bisa memukuli kami, tetapi Anda tidak akan pernah bisa merenggut jiwa kami, perlawanan kami, atau harga diri kami,” ujar Gascon.

Meraih 10 Nominasi Penghargaan

Film Emilia Perez telah mendapat atensi publik karena mampu mencetak sejarah di Golden Globe Awards dengan berhasil meraih 10 nominasi. Banyaknya nominasi tersebut merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah film musikal. Karya sutradara Prancis tersebut menggabungkan elemen musikal, drama kriminal, dan eksplorasi identitas gender.

Selain nominasi yang berhasil dimenangkannya, Emilia Perez secara keseluruhan masuk ke dalam nominasi kategori Best Director dan Best Screenplay untuk Audiard sang sutradara, Best Supporting Actress untuk Selena Gomez, Best Actress untuk Karla Sofia Gascon, Best Original Score, dan Best Original Song untuk lagu ‘Mi Camino’.

Emilia Perez menuai beragam tanggapan positif sejak penayangannya. Film tersebut meraih skor film IMDb sebesar 7,4/20 dan Rotten Tomatoes sebesar 76 persen.

Mengangkat Isu Transgender

Film ini diangkat dari novel Ecoute karya Boris Razon pada 2018. Emilia Perez mengisahkan perjalanan seorang pemimpin kartel narkoba di Meksiko bernama Juan ‘Manitas’ Del Monte (Karla Sofia Gascon) yang memutuskan meninggalkan kehidupan kriminalnya untuk menjalani operasi pergantian gender atau transgender. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, ia bertemu dengan Rita Moro Castro (Zoe Saldana), seorang pengacara yang terjebak dalam karier buntu.

Gascon meraih banyak apresiasi sejak kemunculannya. Akting Gascon mampu memukau para penonton dengan menyajikan lapisan emosi yang kompleks dari sosok Manitas yang kuat tapi dalam waktu bersamaan juga rapuh, hingga Emilia yang penuh perjuangan menyembunyikan identitasnya sebagai transgender. Kehebatan Gascon tersebut membawanya meraih penghargaan sebagai Best Actress di Festival Film Cannes 2024 silam.

Sejak awal, Audiard mempercayakan peran mantan bos kartel tersebut kepada Gascon yang berasal dari Spanyol. “Memilih transpuan untuk memerankan tokoh transpuan adalah keputusan yang masuk akal,” kata Audiard. Pengalaman yang dialami langsung oleh Gascon membentuk kepiawaiannya dalam berlakon.

Adinda Jasmine dan Marvela berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

