Mengenal Steven Yeun Pemeran Film Animasi Aang Avatar

AKTOR Steven Yeun bergabung dalam film animasi Aang Avatar yang belum memiliki judul garapan Paramount Pictures dan Nickelodeon Movies. Karakter Yeun masih dirahasiakan. Dikutip dari Antara, laporan Variety, Kamis, 27 Maret 2025, Yeun dikonfirmasi bergabung menyusul pemeran lainnnya yang telah diumumkan di antaranya Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, dan Roman Zaragoza.

Yeun sebelumnya terlibat dalam The Legend of Korra yang juga bagian dari jagat Airbender. Dia mengisi suara Wan, Avatar pertama. Film ini akan disutradarai oleh Lauren Montgomery didampingi William Mata sebagai salah satu sutradara. Film yang dijadwalkan rilis pada 30 Januari 2026 itu diadaptasi dari serial Avatar: The Last Airbender yang dibuat oleh Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko.

Saat ini Yeun dalam tahap produksi film Animals karya Ben Affleck yang dibuat untuk Netflix. Dia juga baru saja menyelesaikan produksi film RIP karya Joe Carnahan, ia berakting dengan Matt Damon dan Affleck juga untuk platform streaming Netflix. Steven Yeun juga membintangi Mickey 17 karya Bong Joon Ho bersama Robert Pattinson, yang menuai banyak sorotan. Profil Steven Yeun Steven Yeun merupakan aktor Korea Selatan yang tinggal dan besar di Amerika Serikat. Dikutip dari IMDb, Yeun mulai berakting saat berada di Kalamazoo College dia belajar di jurusan psikologi.

Ketika dia menyadari peluangnya berkarier dalam bidang akting, Yeun memilih untuk belajar teater di perguruan tinggi. Yeun anggota Stir Friday Night grup sketsa-komedi yang terdiri atas para pemain Asia-Amerika. Ia juga merupakan anggota rombongan komedi Second City di Chicago.

Dia merintis kariernya melalui partisipasinya dalam sitkom The Big Bang Theory (2007) sebagai Sebastian. Ia juga pernah membintangi berbagai iklan untuk Best Buy, Apple, dan Milky Way.

Kariernya berkembang hingga membintangi banyak judul film. Steven Yeun pernah bermain dalam film Love Me bersama Kristen Stewart, Nope karya Jordan Peele, The Humans, Sorry to Bother You dan Okja.

Berbagai penghargaan pun telah didapatkan antara lain Emmy, SAG, dan Golden Globe dari film Netflix A24 berjudul Beef. Ia juga menjadi produser eksekutif. Yeun juga masuk nominasi Oscar berkat film Minari karya Lee Isaac Chung pada 2020. Peran televisi lainnya termasuk The Walking Dead, Tuca and Bertie, Invincible, Stretch Armstrong and the Flex Fighters dan The Twilight Zone.