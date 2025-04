Mengingat Rocky Mantan Astro yang Diajak Konser Bersama

Grup K-Pop Astro mengumumkan konser The 4th Astroad [Stargraphy]. Fantagio selaku agensi Astro merilis pernyataan mengenai konser tersebut. Konser ini juga akan mengundang mantan anggota mereka Rocky.

Fantagio menjelaskan bahwa konser ini direncanakan bersamaan saat Astro menyiapkan single terbaru mereka yaitu Twilight. Ide konser ini disambut baik oleh para anggota Astro yang merindukan pertemuan para penggemar mereka (Aroha). Astro sudah lama tidak konser. "Kami telah berdiskusi secara mendalam dengan para anggota dan mengundang Rocky untuk bergabung dalam pertunjukan tersebut. Dia setuju untuk berpartisipasi," demikian pernyataan Fantagio yang dikutip Antara, pada Senin, 14 April 2025

Tentang Rocky

Park Min Hyuk alias Rocky lahir di Jinju, Gyeongsang-do Selatan, Korea Selatan, pada 25 Februari 1999. Rocky telah banyak mengikuti ajang bakat. Pada 2010, saat ia masih kelas 5 SD, Rocky lolos ke babak audisi final untuk drama musikal adaptasi Korea Selatan, Billy Elliot. Pada tahun yang sama, ia menjadi trainee naungan Fantagio. Ia juga mengikuti audisi regional Daegu untuk Korea's Got Talent pada 14 Juli 2011.

Pada 17 Januari 2015, Rocky menjadi trainee pertama yang diperkenalkan melalui Fantagio iTeen Photo Test Cut pada hari yang sama dengan konser trainee Lotte World Rising Start Concert. Sebelum debut, ia bersama dengan anggota grup lainnya membintangi drama web To Be Continued.

Pada 23 Februari 2016, Rocky memulai debutnya sebagai bagian dari grup Astro. Grup ini debut dalam naungan agensi Fantagio. Pada 24 Agustus, ia menjadi peserta dalam acara tari Mnet, The Mask pada episode kelima dan keenam dari Hit the Stage.

Pada 30 November 2018, ia merilis single digital yang ditulisnya sendiri Star berkolaborasi dengan Chawoo, yang kemudian disertakan dalam album FM201. 8. Selama tur konser The 2nd Astroad To Seoul: Star Light, ia membawakan lagu asli Have A Good Day yang juga ditulisnya sendiri.

Pada 28 Februari 2023, Fantagio mengumumkan kabar soal hengkangnya Rocky dari Astro. Rocky melanjutkan kariernya bersama agensi Onefineday Entertainment pada Agustus 2023. ia juga menandai debutnya sebagai solois saat merilis album solo pertama pada akhir November 2023.

Yolanda Agne turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Dukung Adik Moonbin, ASTRO Hadiri Fan Concert Billlie: Selamat Moon Sua!