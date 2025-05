Miao Mi, Saluran Televisi Anak Mandarin, Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Celestial Tiger Entertainment (CTE), operator saluran televisi Asia terbesar yang ditujukan untuk konsumen Asia, dan PT MNC Sky Vision (MSKY), perusahaan TV berbayar terbesar di Indonesia hari ini mengumumkan peluncuran saluran anak-anak Mandarin dari CTE, Miao Mi.



Miao Mi adalah saluran anak Mandarin untuk anak Asia yang didedikasi untuk menghibur dan mendidik anak-anak prasekolah terlepas dari latar belakang bahasa mereka. MSKY menghadirkan saluran ini secara eksklusif di paket Galaxy, Super Galaxy, and Venus yang ditawarkan Indovision, serta tersedia di paket basic Okevision.



Indonesia adalah pasar pertama untuk Miao Mi, yang selanjutnya akan diluncurkan di pasar Asia lainnya pada tahun ini.



"Kami sangat senang atas peluncuran Miao Mi di Indonesia dengan PT MNC Sky Vision," ujar Ofanny Choi, Executive Vice President, TV Networks, Celestial Tiger Entertainment.



"PT MNC Sky Vision selalu memiliki prioritas untuk menghibur, mendidik dan menginspirasi pelanggannya, dan kami menciptakan saluran ini dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ada begitu banyak saluran anak dari negara Barat di Indonesia dan kami sangat yakin Miao Mi menawarkan saluran alternatif berkualitas tinggi untuk para pelanggan dengan program-program yang diciptakan secara matang untuk menghibur anak-anak dengan perspektif Asia. Saluran anak ini juga mendorong anak-anak untuk belajar Mandarin melalui fitur audio track dua bahasa, Mandarin dan Bahasa Indonesia dan juga program khusus Miao Mi Classroom."



"Kami menyambut gembira kehadiran Miao Mi di platform kami, dimana anak-anak dapat menikmati konten Mandarin terbaik yang mendidik dan menghibur. Kami berharap, melalui saluran ini, anak-anak Indonesia dapat belajar Bahasa Mandarin dengan cara menyenangkan dan menghibur," ujar Yudha Wibawa, Deputy CEO & Managing Director, PT. MNC Skyvision, Tbk.



Didesain untuk anak-anak usia tiga hingga enam tahun, Miao Mi menampilkan program-program edutainment dari para produser konten anak-anak terkemuka di China serta wilayah lain di Asia. Saluran ini juga sepenuhnya disulihsuarakan dalam Bahasa Indonesia, namun para orang tua juga memiliki pilihan untuk mengganti ke Bahasa Mandarin untuk meningkatkan pengalaman belajar Bahasa Mandarin anak-anak mereka. Khusus untuk program Miao Mi Classroom hanya tersedia dalam Bahasa Mandarin yang menampilkan lagu-lagu dan cerita sederhana untuk pelajaran bahasa.



Beberapa program yang tayang perdana dan eksklusif adalah Star Babies, serial animasi pemenang penghargaan mengenai sekelompok balita yang terinspirasi dari ikon film China seperti Bruce Lee dan Monkey King; Little Rabbit’s Kung Fu Academy, serial yang diproduksi khusus untuk anak prasekolah yang menampilkan para karakter dari film animasi 3D peraih penghargaan di China yaitu Legend of a Rabbit; Eori, serial animasi Korea berkualitas tinggi yang disulihsuarakan dalam bahasa Mandarin, yang mengangkat cerita rakyat di Asia dan internasional; Rubi, serial menghibur yang diproduksi oleh studio animasi pemenang penghargaan di China, Zoland Animation; Happy Friends, serial animasi dengan rating tinggi di saluran televisi nasional China, CCTV, yang diproduksi oleh sutradara serial megahit Pleasant Goat and Big Big Wolf.



TABLOIDBINTANG.COM