TEMPO.CO, Jakarta - Grup asal Korea Selatan, Bangtan Boys, atau yang dikenal sebagai BTS, berhasil melanjutkan perjalanan mereka sebagai salah satu nomine adalam perhelatan musik bergengsi dunia, MTV EMA 2015.



Jumat, 16 Oktober 2015, panitia MTV EMA 2015 secara resmi mengumumkan BTS sebagai pemenang dalam kategori Best Korean Act. Dukungan para ARMY, sebutan bagi fan BTS, rupanya berbuah manis. BTS berhasil unggul atas para pesaingnya, yakni VIXX, GOT7, GFRIEND, dan B1A4.



Dengan dinyatakan sebagai pemenang kategori Best Korean Act, BTS berhak melaju ke tahap selanjutnya, yaitu kategori Best Worldwide Act untuk wilayah Asia (Best Worldwide Act: Asia). Dalam kategori tersebut, BTS mewakili negara asal mereka, Korea Selatan, dan harus bertarung melawan idola-idola dari negara Asia lainnya, seperti Jay Chou (Taiwan), Dempagumi.inc (Jepang), Jane Zhang (Cina), dan Son Tung M-TP (Vietnam).



Dukungan yang dilakukan dengan cara voting ini sudah dimulai pada 16 Oktober dan akan ditutup pada 25 Oktober. Pemenang dari kategori Best Worldwide Act: Asia nantinya berhak melaju ke tahap selanjutnya serta mendapat kehormatan untuk bisa bersaing dengan para penyanyi dan musikus dari negara lain.



Puncak acara MTV EMA 2015 sendiri akan dihelat pada 25 Oktober 2015 di Milan, Italia.



Untuk memberi dukungan kepada musikus dan penyanyi pada kategori Best Worldwide Act: Asia, silakan Anda mengunjungi link ini:



http://kr.mtvema.com/vote



SOOMPI | ALLKPOP | KOREABOO | Luciana