TEMPO.CO, Jakarta - Zack Snyder resmi mengundurkan diri dari proses pembuatan film Justice League setelah terjadinya insiden bunuh diri yang dilakukan anak perempuan dari istri pertamanya, Autumn.



Zack Snyder mengungkapkan rasa terima kasih kepada penggemar dan rekannya yang terus-menerus memberikan dukungan atas keputusan dirinya mundur dari proses pembuatan film Justice League. “Dukungan kalian sangat berarti bagi Debbie dan ibunda Autumn, Denise,” cuit Snyder melalui akun Twitter-nya, Selasa kemarin.



Cuitan Zack Snyder yang dibagikan Selasa kemarin itu mengekspresikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus-menerus mengalir untuk dirinya; istri keduanya, Debbie; dan keluarganya. Autumn, yang dikabarkan bunuh diri, merupakan anak perempuan Snyder berusia 20 tahun dari istri pertamanya, Denise Snyder.



Sutradara Batman Vs Superman tersebut mengungkapkan tragedi memilukan tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Hollywood Reporter. Dalam wawancara itu, Snyder juga mengungkapkan alasannya mundur sebagai sutradara film Justice League karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Snyder meminta bantuan sutradara film Avenger, Joss Whedon, untuk menyelesaikan film tersebut.



“Dalam benakku, kembali bekerja dalam keadaan seperti ini sungguh menguras emosi. Aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diriku dan mencari jalan keluar terbaik. Tugas sebagai sutradara tidaklah mudah. Banyak yang harus dikorbankan. Dan selama dua bulan terakhir aku baru sadar… aku memutuskan untuk mundur dari proses pembuatan film dan kembali kepada keluargaku. Menghabiskan waktu bersama anak-anakku yang benar-benar membutuhkanku. Mereka melewati masa-masa sulit, demikian juga denganku,” ujar Snyder kepada The Hollywood Reporter.



Sejak kemarin, Twitter pun dibanjiri dukungan dan penghormatan kepada Snyder dengan hashtag #wearewithzack dan #wearewithzacksnyder. Seperti yang diunggah oleh seorang pengguna Twitter, @RedNoseUser, “Penggemar atau bukan, aku mengirimkan doa dan dukungan untuk keluarga besar Snyder,” lengkap dengan hashtag #wearewithzack.



Begitu pula dengan @Garishdavid yang mengunggah foto Zack Snyder lengkap dengan keterangan, “Tetap kuat #WeAreWithYouZack @ZackSnyder dirimu benar-benar pahlawan yang sesungguhnya.”



PEOPLE | ESKANISA RAMADIANI