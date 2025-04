Musik Film La La Land Digelar di Panggung Konser Hollywood

TEMPO.CO, California - Perusahaan produksi dan distribusi film Lionsgate mengumumkan bahwa La La Land In Concert: A Live-to-Film Celebration akan hadir di Hollywood Bowl, California, pada 26-27 Mei 2017. Pertunjukan langsung tersebut akan dipandu oleh sang komposer Justin Hurwitz, yang memenangkan dua Academy Awards bulan lalu untuk karya musiknya dalam film La La Land.



Acara ini bakal menghadirkan orkestra, paduan suara dan ensemble jazz, bersama dengan rekaman vokal asli dari film tersebut mulai dari Ryan Gosling, Emma Stone dan John Legend. Film akan diputar bersamaan dengan penampilan musisi.



Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, Hurwitz mengatakan bahwa sebelum bergabung dalam La La Land dengan sutradara dan penulis Damien Chazelle, Hurwitz mengatakan kepada teman lamanya bahwa film tersebut akan sempurna untuk pertunjukan langsung di atas panggung. "Proses ini baru saja dimulai," kata Hurwitz.



"Kami tengah mencari tahu bagaimana menangani secara visual dan secara musik berbagai elemen musik di film tersebut, dan banyak brainstorming, ide-ide dan solusi yang menyenangkan." "Yang menarik adalah... dapat benar-benar menampilkan musisi dan menunjukkan apa yang mereka lakukan," kata Hurwitz sembari menambahkan mereka akan menggunakan orkestra yang sama dengan yang di film.



Setelah Los Angeles, pertunjukan langsung tersebut akan mengunjungi Atlanta, San Diego, San Antonio, Nashville, Tennessee, Washington DC dan kota-kota lain di Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, pertunjukan tersebut juga akan melakukan perjalanan internasionalnya menuju Inggris, Meksiko, Italia, Turki, Swiss dan Kanada.



La La Land memenangkan enam Academy Awards, termasuk sutradara terbaik untuk Chazelle dan aktris terbaik untuk Stone. Hurwitz memenangkan musik latar terbaik dan lagu latar terbaik untuk City of Stars bersama dengan penulis lagu Benj Pasek dan Justin Paul, demikian Billboard. *



