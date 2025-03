Musim Terakhir The Summer I Turned Pretty Tayang Juli 2025 dengan 11 Episode

The Summer I Turned Pretty dibuat berdasarkan trilogi buku karya Jenny Han. Ia adalah penulis buku terlaris No. 1 versi New York Times untuk karyanya To All the Boys I've Loved Before dan The Summer I Turned Pretty. Buku-bukunya telah diterbitkan dalam lebih dari 30 bahasa. Beberapa bukunya yang telah diadaptasi menjadi sebuah serial adalah The Summer I Turned Pretty dan XO, Kitty.