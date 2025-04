Serba-serbi Serial The Summer I Turned Pretty Musim Ketiga

SERIAL The Summer I Turned Pretty merilis cuplikan musim ketiga yang akan tayang perdana pada Juli 2025. Serial Amazon Original ini terdiri atas 11 episode tayang di Prime Video. Dikutip dari Antara, serial ini dipimpin oleh Jenny Han dan Sarah Kucserka sebagai showrunners.

Adapun Jenny Han, Sarah Kucserka, dan Karen Rosenfelt menjadi produser eksekutif, bersama Paul Lee, Hope Hartman, dan Mads Hansen untuk wiip. Seri ini hasil kerja sama antara Amazon Studios dan wiip.

The Summer I Turned Pretty dibuat berdasarkan trilogi buku karya Jenny Han. Ia penulis buku terlaris versi New York Times untuk karyanya To All the Boys I've Loved Before dan The Summer I Turned Pretty. Buku-bukunya telah diterbitkan dalam lebih dari 30 bahasa. Beberapa bukunya yang telah diadaptasi menjadi serial adalah The Summer I Turned Pretty dan XO, Kitty.

Pada Desember 2024, Jenny Han mengonfirmasi bahwa musim ketiga dan terakhir berjalan lancar. “Satu hal yang akan saya katakan tentang musim ketiga (The Summer I Turned Pretty) … tidak ada episode pengisi," keterangan tertulis di Instagram.

Sinopsis

Dikutip dari Deadline, serial drama ini sebagian besar di Pantai Cousins yang fiktif dan menampilkan Isabelle 'Belly' Conklin (Lola Tung) yang tumbuh dewasa dan pergi ke Cousins setiap musim panas bersama ibunya Laurel (Jackie Chung) dan saudara laki-lakinya Steven (Sean Kaufman). Mereka juga pergi bersama sahabat Laurel, Susannah (Rachel Blanchard) dan putra-putranya Conrad (Chris Briney) dan Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno). Belly telah jatuh cinta kepada Conrad sejak ia masih kecil, tetapi ia juga memiliki perasaan pada Jeremiah.

Syuting pada Mei 2024

Dikutip dari People, acara tersebut direncanakan untuk mulai syuting musim ketiga di Wilmington, NC, pada musim semi. Pada Mei 2024, Prime Video mengonfirmasi bahwa produksi sedang berlangsung saat mereka membagikan klip para pemain, termasuk Tung, Briney, Casalegno, Kaufman dan Spencer, yang sedang nongkrong di pantai.

Syuting juga dilakukan di Paris pada Oktober 2024 ketika penggemar berbagi rekaman di TikTok yang menunjukkan Tung dan Casalegno sedang syuting bersama.

Musim Pertama dan Kedua

Musim pertama serial tersebut tayang perdana pada musim panas 2022 langsung menjadi seri nomor satu di Prime Video pada akhir pekan peluncurannya. Musim kedua, yang tayang pada musim panas 2023, menggandakan jumlah penonton dari musim pertama hanya dalam tiga hari setelah dirilis.

Marvela turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

