Newtopia akan Diwarnai Cerita LDR: Deretan Drakor yang Bertema Hubungan Jarak Jauh

Namun, Sam Dal adalah sosok yang bercita-cita tinggi dan ingin meninggalkan kampung halamannya demi mengejar impian. Sebaliknya, Yong Pil memilih untuk tetap tinggal. Perbedaan ini membuat mereka harus menjalani hubungan jarak jauh, yang akhirnya perpisahan.

2. Twenty Five, Twenty One (2022)

Drakor ini menceritakan kisah dua pasangan yang menjalani LDR. Na Hee Do dan Baek Yi Jin menjalani hubungan LDR ketika Yi Jin yang menjadi reporter dikirim ke Amerika, meninggalkan Hee Do di Korea. Dikutip dari Soompi, Na Hee Do dan Baek Yi Ji pertama kali bertemu saat mereka berusia 18 tahun dan 22 tahun. Keduanya jatuh cinta beberapa tahun kemudian ketika mereka berusia 21 dan 25 tahun.