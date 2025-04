TEMPO.CO, New York - Penyanyi dan pencipta lagu Tommy Page ditemukan tewas pada Jumat, 3 Maret 2017. Tommy Page yang tenar di tahun 1990-an ini diduga bunuh diri.



Tommy Page wafat pada umur 46 tahun ditemukan sudah tak bernyawa oleh pasangannya, Charlie dan ketiga anaknya. Dilansir dari Daily Mail, Tommy Page diduga mengalami depresi.



Bintang kelahiran New Jersey ini terkenal karena single-nya yang laris manis I’ll Be Your Everything. Lagu populer itu ditulis oleh Tommy Page dan Jordan Knight dan Danny Wood dari New Kids on The Block (NKOTB). Donnie Wahlberg dan Knight dari NKOTB juga turun tangan memproduksi lagu itu.



Setelah itu Tommy Page mengejar karier sebagai eksekutif musik. Tommy Page sudah merekam sembilan album studio dan melakukan tur sepanjang karier bermusiknya.



Ketika bekerja untuk Warne Bros, Tommy Page membantu mengangkat karir artis lain. Sejumlah artis tersebut di antaranya adalah Michael Buble, Alanis Morissette, Josh Groban, David Foster dan Green Day.



Pada 2011, Tommy Page bergabung dengan Billboard sebagai associate publisher dan kemudian dipromosikan jadi publisher pada tahun berikutnya. "Kita semua kehilangan teman dan rekan kita Tommy Page," kata Presiden Billboard Entertainment Group, John Amato. "Dia adalah magnet dan entertainer sejati."



