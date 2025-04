TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat pribadi yang ditumpangi pemeran film Hunger Games, Jennifer Lawrence, terpaksa melakukan pendaratan darurat di Buffalo, New York, Sabtu, 10 Juni waktu setempat.



Dikutip dari TIME, Jennifer melakukan perjalanan mengunjungi keluarganya di Louisville, Kentucky. Peristiwa itu bermula saat pilot gagal mencoba mencapai ketinggian 31 ribu kaki lantaran ada bagian mesin yang tidak berfungsi.



Baca: Jadi Aktris, Jennifer Lawrence Sempat Tak Direstui Orang Tua



Pilot terpaksa menavigasi pesawat melakukan pendaratan darurat di Buffalo, New York. Meski terjadi kegagalan mesin, pesawat aktris berusia 26 tahun itu berhasil mendarat dengan aman.



Jennifer juga dikabarkan selamat dan tidak mengalami luka atas insiden tersebut. Begitu juga dengan kru pesawat. Ia langsung disambut oleh beberapa kendaraan darurat saat pesawat mendarat di bagian utara New York.



TIME | DEADLINE.COM | DESTRIANITA