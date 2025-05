TEMPO.CO, Jakarta - Joey Alexander membawa harum nama Indonesia di ajang Grammy Awards 2016 yang digelar di Staples Center, Los Angeles, 15 Februari 2016.



Pianis berusia 12 tahun ini tampil di atas panggung Grammy Awards 2016 dan juga meraih 2 nominasi penghargaan untuk Best Jazz Instrumental Album untuk "My Favorite Things" serta Best Improvised Jazz Solo untuk "Giant Steps".



Meski tak berhasil membawa pulang piala kemenangan, namun pencapaian Joey Alexander menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia.



Joey Alexander menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di panggung Grammy Awards 2016 sekaligus berhasil masuk sebagai nominasi untuk dua kategori.



Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan kebanggaannya atas apa yang telah diraih Joey Alexander.



"Untuk @_Joeyalexander kita bangga pada prestasimu. Kita dukung dan doakan kamu bisa meraih semua impian -Jkw," demikian disampaikan Jokowi yang tengah berada di Amerika Serikat, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu, 17 Februari 2016.



Berbagai komentar pun mengalir menanggapi tweet yang disampaikan Jokowi.



Seperti diungkapkan @mazpree, "semoga muncul alexander2 yg lain di segala bidang yg bs mengharumkan nama indonesia."



"Semua anak bangsa yg sedang berkarya perlu di beri dukungan sebagai motivasi dorongan semangatnya," pungkas @raannddyputra12.



Joey sendiri segera membalas mention itu, dengan menulis, "Terima kasih Pak Jokowi! Hope to see you next time." Semula, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) Triawan Munaf, berencana mempertemukan Jokowi dengan Joey di Amerika, namun karena kesibukan Presiden niat itu belum terwujud.



