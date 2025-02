Profil Bear McCreary Komponis Film Lord of The Rings akan Tur Konser

KOMPONIS Bear McCreary mengumumkan tur konser, Thems and Variation. Tur ini akan dimulai dari London pada 18 April 2025. Dikutip dari Antara, tur ini menandakan 20 tahun kariernya sebagai komponis. Bear McCreary yang terkenal dengan komposisi musik God of War dan The Lord of The Rings: Rings of Power.

Setelah London, McCreary akan mengadakan pertunjukan di seluruh Eropa dan diakhiri di Amerika Utara pada Mei. Deretan kota yang akan dikunjungi antara lain Warsawa (Polandia), Praha (Republik Ceko), Berlin (Jerman), dan Paris (Perancis), dengan tambahan penampilan di Montreal, Toronto (Kanada), New York, Boston, dan Chicago (Amerika Serikat). Mengenal Bear McCreary Bear McCreary lahir di Florida pada 17 Februari 1979. Ia musisi dan komposer musik film, televisi, dan video game Amerika. Ia putra dari penulis Laura Kalpakian dan profesor Jay McCreary dari University of Hawaii. Bear terkenal karena karyanya dalam serial televisi Battlestar Galactica yang direka ulang dan serial televisi Outlander dan The Walking Dead. Ia juga telah membuat musik untuk permainan video PlayStation 4 God of War.

Dikutip dari Last FM, Bear merupakan pianis dan bisa bermain akordeon. Ia belajar dengan bimbingan komposer musik film Elmer Bernstein. Bear merekonstruksi dan mengorkestrasi ulang musik Bernstein 1963 untuk Kings of the Sun.

Dikutip dari situs web Bear McCreary, pada usia 16 tahun, Bear bertemu dengan Elmer Bernstein yang mendorong dia untuk belajar komposisi di USC School of Music di Los Angeles. Dua dekade kemudian ia menjadi komposer yang banyak diminati industri. Beberapa karyanya antara lain serial The Walking Dead dan Outlander untuk Battlestar Galactica; King of The Monsters, Happy Death, 10 Cloverfield Lane untuk film Godzila; serta seri video game God of War. Ia juga menggarap karya untuk film The Lord of The Rings: The Rings of Power.

McCreary memenangkan penghargaan Emmy untuk judul utamanya, Da Vinci's Demons. Pada 2015, McCreary juga menerima nominasi Emmy untuk drama bajak laut Black Sails, dari produser eksekutif Michael Bay, Outlander.

Ia meraih penghargaan bergengsi BAFTA dan DICE, serta nominasi Grammy untuk musiknya di film Sony PlayStation 2018 God of War dan sekuelnya God of War Ragnarok. Pada 2023, beragam karyanya menginspirasi Ringer untuk menobatkan McCreary sebagai the 23rd Most Definitive Bear in popular culture.