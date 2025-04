Putri David Bowie, Lexi Jones Jawab Kritik tentang Musiknya

David Bowie meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya pada 2016. Beberapa hari sebelum berpulang, ia sempat syuting untuk video klip terbarunya Blackstar. Instagram/Jimmy Lin

Lexi Jones Tunjukkan Jati Dirinya Melalui Musik





Dalam tulisannya, ia menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk meneruskan warisan ayahnya, tetapi mencintai apa yang ia lakukan dan menunjukkan jati diri melalui musiknya. Lexi menutup tulisannya dengan berjanji untuk tidak membiarkan pendapat orang lain menghentikannya mengejar mimpinya. "Tidak pernah berpikir saya ahli dalam banyak hal. Tidak pernah berpikir bahwa hal itu layak untuk dikejar," tulisnya.



Lexi juga menyatakan bahwa dirinya tidak berusaha menjadi seseorang yang dicintai dan dikagumi semua orang. “Jadi saya menciptakan ritme saya sendiri, membiarkan jati diri saya yang sebenarnya terlihat," katanya. "Tetapi saya akan terus bergerak, terus menjadi diri saya sendiri bahkan ketika dunia ini sulit untuk dipuaskan. Saya tidak berusaha menggantikan posisinya, saya hanya berusaha menemukan kedamaian saya sendiri."

Xandri, Album Debut Lexi Jones





Album debut Lexi Jones yang bertajuk Xandri berisikan 12 lagu. Beberapa judulnya adalah 'Along the road, Moving On' dan 'The Rush of The Absurd.' Dilansir dari RadioX, sampul albumnya menampilkan gambar berkepala dua, sementara nama Xandri berasal dari Yunani Alexandros, Xander dan Xandria yang berarti "pembela umat manusia".



Sebelum peluncuran albumnya, penyanyi berusia 24 tahun tersebut memberikan penghormatan kepada ayahnya, David Robert Jones alias David Bowie, yang meninggal setelah berjuang melawan kanker pada 2016 di usia 69 tahun. Beberapa pekan setelahnya, Lexi berbagi lebih banyak kilasan tentang masa kecilnya, dengan mengunggah video dirinya tengah memeluk anjing di dalam kandang dan bermain di salju, yang terakhir diiringi dengan lagu dalam albumnya 'Through All the Time.'



Pada 2023, Lexi memulai debutnya dalam dunia musik melalui sebuah video di YouTube. Ia menyanyikan dua lagu ikonik dari ayahnya. Lagu pertama yang ia nyanyikan adalah 'Starman,' sebuah hits terkenal yang dirilis pada 1969 dan diambil dari album ayahnya, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Selain itu, Lexi juga menyanyikan lagu 'Life on Mars?', yang pertama kali muncul dalam album Hunky Dory pada 1971.



Tidak hanya terbatas dalam musik, Lexi berbakat dalam bidang seni lain. Seperti ayahnya, ia juga merupakan seorang pelukis. Selain musik dan gambar-gambar dari masa kecilnya, putri Bowie dan Iman ini juga memamerkan karya seninya di media sosial selama bertahun-tahun.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO