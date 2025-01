Reaksi Demi Moore Raih Nominasi Oscar Pertama: Kehormatan Luar Biasa

TEMPO.CO , Jakarta - Aktris Hollywood Demi Moore , akhirnya mendapat nominasi Oscar pertamanya sebagai Best Actress lewat perannya dalam The Substance (2024), film bergenre horor-science fiction. Kabar ini diumumkan pada Kamis, 23 Januari 2025, dan menjadi momen bersejarah bagi Moore, yang telah berkecimpung di dunia akting selama lebih dari empat dekade.

Moore akan bersaing dengan nama-nama besar seperti Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), dan Fernanda Torres (I’m Still Here). Ia menyambut pencapaian barunya ini dengan penuh rasa syukur, “Menjadi nomine Oscar adalah kehormatan luar biasa. Beberapa bulan terakhir benar-benar di luar mimpi liar saya,” ujar Moore dalam pernyataannya, dikutip dari People .

Dalam film The Substance , Moore memerankan Elisabeth Sparkle, seorang aktris yang kariernya terancam usai dipecat dari acara kebugarannya. Kisahnya berputar pada keputusan Elisabeth untuk mengonsumsi obat misterius bernama The Substance, yang menciptakan versi muda dirinya, Sue, diperankan Margaret Qualley. Namun, kesepakatan hidup bergantian di antara dua versi dirinya berubah menjadi kekacauan.

Film ini membawa Moore pada pengakuan yang belum pernah diraihnya sebelumnya, termasuk kemenangan Golden Globe pada 5 Januari lalu untuk kategori Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy Golden Globe Awards 2025. Dilansir dari Entertainment Weekly, dalam pidato emosional saat menerima penghargaan itu, Moore mengaku perjalanan kariernya tak selalu mulus.