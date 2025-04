Rich Chigga Rilis Single Chaos di Ulang Tahun Ke-18

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper asal Indonesia, Rich Chigga, memberikan kejutan spesial di hari jadinya yang ke-18. Dia merilis single baru berjudul Chaos pada Jumat, 6 Oktober 2017. Single itu bercerita tentang perasaannya memasuki usia 18 tahun.



Rich Chigga mengaku senang karena bisa melakukan berbagai macam hal secara bebas. Dia menggambarkan hal tersebut dengan lirik nyeleneh yang menjadi ciri khasnya. Dari segi rap, dia kembali tampil kuat.



Rich Chigga merilis single Chaos ditemani sebuah klip video unik. Dalam klip video itu, dia tampak hanya melakukan satu jenis aktivitas. Ia terlihat duduk di sebuah kursi dengan latar belakang kolam renang. Rich Chigga asyik menyanyi rap sambil berekspresi di kursi tersebut.



Aksi Rich Chigga menyita perhatian seorang perempuan yang pada awal video duduk di pangkuannya. Beberapa pengunjung kolam renang ikut bergoyang mengikuti irama Chaos.



Chaos mendapat sambutan heboh netizen Indonesia serta internasional. Belum sehari, klip video baru tersebut sudah ditonton lebih dari 1,6 juta orang via YouTube. Netizen turut memberikan pujian terhadap aksi Rich Chigga melalui kolom komentar.



"Ya Tuhan, lagu yang sangat enak. Semoga tetap rendah hati," tulis seorang netizen. "Kids zaman now is awesome," tulis netizen lain memuji Rich Chigga.