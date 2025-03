Rossa Siap Gelar Konser Here I Am di 3 Negara: Indonesia, Malaysia, Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Rossa akan kembali menyapa penggemarnya lewat konser bertajuk Here I Am yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 23 Mei 2025. Konser ini menjadi penanda perjalanan panjang karier Ratu Pop Indonesia itu di industri musik, setelah sebelumnya sukses dengan tur All Access Rossa 25 Shining Years (2022) dan tur album Another Journey: The Beginning (2023) yang menarik sekitar 80 ribu penonton dalam dua tahun terakhir.