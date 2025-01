Sean 'Diddy' Combs Disebut Monster dalam Film Dokumenter Diddy: The Making of a Bad Boy

TEMPO.CO , Jakarta - Layanan streaming Amerika, Peacock meluncurkan trailer pertama dari film dokumenter Sean 'Diddy' Combs yang berjudul Diddy: The Making of a Bad Boy. Mulai dari pengawalnya, pekerja magang, penata rias, hingga produser Diddy dimunculkan sebagai narasumber dalam film yang akan tayang pada Selasa, 14 Januari 2025 tersebut.

Sinopsis Diddy: The Making of a Bad Boy

Menurut sinopsis resmi dari Peacock, Diddy: The Making of a Bad Boy adalah film yang menampilkan Sean Combs jauh sebelum ia dikenal sebagai Puff atau Diddy . Penonton akan melihat rekaman yang belum pernah dilihat sebelumnya dan cerita dari orang-orang yang paling mengenalnya.

"Diddy: The Making of a Bad Boy menyoroti masa kecilnya, ketenarannya, dan tuduhan kriminal baru-baru ini, menantang pemirsa untuk memikirkan kembali semua yang mereka kira mereka ketahui tentang tokoh besar di balik musik tersebut, dan foto pelaku," demikian keterangan Peacock dalam kolom deskripsi trailer di YouTube.

"Sejujurnya, saya tidak ingin berada di dekatnya kecuali ada kamera," kata salah satu orang terdekatnya dalam trailer Diddy: The Making of a Bad Boy.

Dokumenter Diddy: The Making of a Bad Boy akan berdurasi 90 menit. Menurut laporan Deadline, penyanyi, penulis lagu, dan produser Al B. Sure! juga angkat bicara untuk pertama kalinya dalam dokumenter ini. Al B. Sure! merupakan rekan satu label Diddy di Uptown Records dan pernah menjalin hubungan dengan Kim Porter sebelum bersama Diddy. Model dan aktris Kim Porter adalah mantan pacar Diddy, yang meninggal pada 15 November 2018 karena pneumonia lobaris.