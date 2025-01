Sederet Penyanyi yang Tampil di Pelantikan Donald Trump

Pilihan Editor: Carrie Underwood Siap Tampil di Pelantikan Donald Trump: Kehormatan Besar



Rangkaian acara berlangsung selama empat hari, dimulai pada Sabtu, 18 Januari 2025. Berikut sederet artis yang akan tampil di acara pelantikan Donald Trump:



Carrie Underwood





Bintang musik country Carrie Underwood akan membawakan lagu 'America the Beautiful' pada pelantikan Donald Trump. Penyanyi jebolan American Idol itu akan tampil sesaat sebelum Trump mengambil sumpah jabatan di Gedung Capitol.



"Saya mencintai negara kami dan merasa terhormat telah diminta untuk bernyanyi di Pelantikan dan menjadi bagian kecil dari acara bersejarah ini," kata Carrie Underwood. "Saya merasa terhormat untuk menjawab panggilan ini di saat kita semua harus bersatu dalam semangat persatuan dan menatap masa depan."



Village People





Grup disko Amerika era 1970-an, Village People adalah penampil utama tidak resmi dari pesta pelantikan kedua Donald Trump. Menurut laporan The Washington Post, mereka dijadwalkan tampil tiga kali: di rapat umum Ahad sore, 19 Januari 2025 di Capital One Arena; di pesta dansa prapelantikan Ahad malam di hotel Salamander; dan Senin malam, 20 Januari 2025 di Liberty Ball.



Lagu hit Village People yang paling terkenal, 'YMCA,' menjadi lagu pokok dalam kampanye Donald Trump pada pemilihan umum terakhir, bersama dengan lagu hit mereka 'Macho Man.'



"Kami tahu ini tidak akan membuat sebagian dari kalian senang mendengarnya, tetapi kami percaya bahwa musik harus dimainkan tanpa memandang politik," kata band tersebut dalam sebuah unggahan di halaman Facebook. "Kami percaya sekaranglah saatnya untuk menyatukan negara melalui musik, itulah sebabnya Village People akan tampil di berbagai acara sebagai bagian dari Pelantikan Donald J. Trump tahun 2025."



Lee Greenwood





Penyanyi, penulis lagu, dan pemain saksofon musik country Lee Greenwood tampil di Trump's Make America Great Again Rally di Capital One Arena pada Ahad, 19 Januari 2025 serta upacara pelantikan sehari setelahnya. Ia telah menjalin persahabatan dengan Donald Trump selama bertahun-tahun.



Melansir dari The Associated Press, sekiar 40 tahun yang lalu, Lee Greenwood merilis 'God Bless the USA,' sebuah lagu kebangsaan patriotik yang telah menjadi standar pada pertemuan politik. Ia telah membawakan lagu tersebut untuk sejumlah presiden AS, termasuk Ronald Reagan dan George HW Bush.



"Arak-arakan ini luar biasa. Saya gembira dengan semua itu," kata Greenwood sebelum pelantikan. "Saya gembira bisa bernyanyi lagi untuk Presiden Amerika Serikat dan khususnya teman saya Donald J. Trump."



Christopher Macchio





Penyanyi opera Christopher Macchio akan menyanyikan lagu kebangsaan pada pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Macchio pertama kali berhubungan dengan Trump sekitar 9 tahun lalu ketika ia diminta untuk mengisi acara pada menit terakhir untuk perayaan Malam Tahun Baru.



Seharusnya acara pelantikan pada Senin, 20 Januari 2025 dilakukan di halaman Gedung Capitol, namun akhirnya dipindahkan ke dalam ruangan karena suhu udara diperkirakan akan turun drastis dan menjadikannya Hari Pelantikan terdingin dalam 40 tahun. Menurut laporan The Associated Press, Area Capitol Rotunda hanya dapat menampung 600 orang, sementara lebih dari 250.000 tamu telah membeli tiket untuk menyaksikan pelantikan dari sekitar halaman Capitol.



"Saya berharap dapat melihat 100.000 orang tersebar di National Mall," kata Macchio pada Sabtu, 18 Januari 2025. "Sayangnya saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu saat tampil, tetapi itu tetap akan menjadi kehormatan yang luar biasa."



Kid Rock





Musisi Kid Rock memeriahkan acara Trump's Make America Great Again Rally pada Ahad sore, 19 Januari 2025. Ia membawakan lagu 'Sweet Home Alabama' dan 'We The People.' Menjelang penampilannya, Kid Rock berbicara tentang perubahan energi nyata yang dirasakannya di ibu kota negara dan Hollywood.



"Rasanya seperti kelahiran kembali bangsa kita," kata musisi yang bernama asli Robert James Ritchie itu dalam program Fox & Friends Weekend, dikutip Fox News. "Ada perasaan yang sangat kuat. Anda telah mendengarnya jutaan kali, bahwa Amerika telah kembali."

Billy Ray Cyrus





Penyanyi dan penulis lagu Billy Ray Cyrus tampil di Victory Rally pada Ahad, 19 Januari 2025. Ayah Miley Cyrus itu pernah menunjukkan dukungannya terhadap Trump dengan menghadiri salah satu rapat umum politiknya selama kampanye pada musim panas lalu. Di sisi lain, Miley Cyrus, sebelumnya secara vokal mengkritik presiden tersebut, dengan menyebutnya sebagai "mimpi buruk" pada 2016, menurut People.



Billy Ray juga pernah berpose untuk foto bersama Trump pada Agustus 2024 menjelang pemilihan presiden. "Saya berdiri di sini bersama mantan Presiden AS Donald J. Trump sebagai seorang AMERIKA yang bangga," tulis penyanyi itu di Facebook. “Beberapa orang berdiri teguh demi merah, putih, dan biru. Dan beberapa harus menyerah. Beberapa memberikan segalanya," tambahnya.



Rascal Flatts





Gary LeVox, vokalis utama Rascal Flatts mengkonfirmasi bahwa mereka akan tampil bersama di Commander-in-Chief Ball pada Senin, 20 Januari 2025. Grup ini sebelumnya bubar pada 2021, dan akan tampil bersama pertama kali di pelantikan Donald Trump.



"Saya merasa sangat rendah hati, terhormat, dan bersyukur atas kesempatan untuk kembali tampil di pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-46," tulis Gary LeVox di Instagram. "Saya berkesempatan tampil di sana pada 2016 dan sekarang Rascal Flatts akan tampil di pesta dansa Commanders dan saya sangat menantikannya! Terima kasih kepada Gubernur Christie, Gnome, dan Nyonya Virginia. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan!"



Jason Aldean





Penyanyi country Jason Aldean akan tampil di Liberty Ball pada Senin, 20 Januari 2025. Ia pernah dipuji oleh Donald Trump pada 2023. "Jason Aldean adalah pria hebat yang baru saja merilis lagu baru yang hebat," tulis Trump di media sosialnya. "Dukung Jason terus. MAGA!!!"



Parker McCollum





Parker McCollum tampil di Commander-in-Chief Ball, yang merupakan acara pelantikan resmi kedua dari tiga acara lainnya. Ia telah merilis musik sejak 2013 dan single 'Burn It Down' dinominasikan sebagai lagu terbaik tahun ini di CMA Awards 2024.



Gavin DeGraw





Penyanyi pop, rock, dan country Gavin DeGraw akan tampil di pesta resmi terakhir malam itu, Starlight Ball, Senin, 20 Januari 2025. Ia dikenal dengan lagu-lagu seperti 'I Don't Want to Be,' 'In Love with a Girl,' dan 'Not Over You.'