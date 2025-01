Carrie Underwood Siap Tampil di Pelantikan Donald Trump: Kehormatan Besar

“Saya mencintai negara kami dan merasa terhormat diminta bernyanyi di pelantikan. Ini adalah kehormatan besar menjadi bagian kecil dari peristiwa bersejarah ini," ujarnya, dikutip dari The New York Times.

Underwood, yang memenangkan ajang pencarian bakat American Idol pada 2005, dijadwalkan menyanyikan lagu patriotik America the Beautiful. Penampilannya akan diiringi oleh Armed Forces Chorus dan United States Naval Academy Glee Club.

Keputusan Underwood untuk tampil di pelantikan Donald Trump menjadi perbincangan hangat, terutama karena pelantun ‘All-American Girl’ itu tidak pernah secara terbuka mendukungnya. Meskipun tampil dalam acara pelantikan Presiden AS , Underwood juga sebelumnya diketahui menghindari keterlibatan langsung dalam perdebatan politik.

Dalam wawancara dengan The Guardian pada 2019, ia menjelaskan alasannya. “Saya merasa orang-orang sering mencoba menempatkan saya dalam posisi politik tertentu. Saya berusaha menjauh dari politik sejauh mungkin, setidaknya di depan umum, karena tidak ada yang benar-benar menang," kata penyanyi kelahiran 1983 itu. Ia menambahkan bahwa persoalan politik sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang.

Album debutnya, Some Hearts yang dirilis pada tahun yang sama, menjadi salah satu album debut terlaris di sejarah musik country dan memperoleh sertifikasi 9x platinum. Sejak debutnya, Carrie telah menjual lebih dari 85 juta rekaman secara global.

Pada 2022, ia dinobatkan sebagai Top Country Female oleh Billboard dan dihormati sebagai The Country Star of 2022 oleh People’s Choice Awards. Selain karir musiknya, Carrie juga telah menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap berbagai aspek lain dari kehidupan profesionalnya.

Sebagai seorang pengusaha, ia telah meluncurkan Calia by Carrie Underwood, sebuah merek gaya hidup dan kebugaran yang terinspirasi dari kecintaannya terhadap kesehatan dan kebugaran. Buku pertamanya, Find Your Path , langsung menjadi bestseller New York Times, menambah daftar panjang pencapaiannya.