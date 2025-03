Selena Gomez dan Benny Blanco Ungkap Kisah Romansa dalam Album Kolaborasi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dinanti-nantikan oleh penggemar, pasangan yang sudah bertunangan sejak Desember 2024 ini, Selena Gomez dan Benny Blanco akhirnya merilis album kolaborasi mereka yang berjudul I Said I Love You First pada Jumat, 21 Maret 2025. Album ini akan membagikan pengalaman kisah cinta pribadi mereka sejak hampir dua tahun melalui lagu.

Berdasarkan siaran pers dari Universal Music Indonesia, I Said I Love You First adalah sebuah bentuk perayaan kisah cinta Selena dan Benny Blanco. Album yang dirilis melalui SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records ini akan memberikan penggemar sebuah sudut pandang unik ke dalam hubungan mereka.

"Album ini terbentuk secara alami sebagai hasil langsung dari kenyamanan yang mereka rasakan ketika bekerja sama secara kreatif, membuat mereka untuk menghasilkan karya seni yang secara otentik dan mencerminkan pengalaman mereka. Album ini mengisahkan seluruh cerita mereka - sebelum mereka bertemu, jatuh cinta, dan masa depan yang akan mereka jalani," demikian keterangan yang diterima Tempo.

Album yang berisi 14 lagu ini akan membagikan pengalaman kisah cinta pribadi mereka sejak hampir dua tahun melalui lagu yang sudah disusun dengan cermat.

Melalui unggahan Instagramnya, Selena Gomez mengungkapkan bahwa lagu-lagu pada album I Said I Love You First akan mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tidak sabar ingin ia alami bersama Bennny Blanco. "Terima kasih telah mencurahkan cinta tanpa syarat Anda untuk menciptakan proyek ini bersama saya,” katanya dikutip dari channel news asia.

Sambil berterima kasih kepada para penggemarnya, ia berharap penggemar dapat menyukai lagunya dan bisa mengambil pelajaran dari lagu ini. “Dan terakhir, terima kasih kepada para penggemar saya yang luar biasa yang telah tumbuh bersama saya dan menyemangati saya di setiap bab kisah ini. Saya harap Anda menyukai lagu-lagu ini seperti saya dan lagu-lagu ini membantu Anda dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, lagu-lagu ini benar-benar berarti bagi saya," ungkapnya.

Ketika berbicara pada acara Spotify Countdown To I Said I Love You First: Selena Gomez and Benny Blanco In Conversation, penyanyi sekaligus aktris ini mengungkapkan walaupun mereka sering berbincang di pagi hari, mereka tidak sekalipun secara lansung membicarakan album tersebut. Obrolan yang mereka lakukan lebih banyak menngalir secara alami.

Dalam pembicaraan itu, Benny Blanco mengatakan ia merasa seperti menjadi buku harian pribadi Gomez. Ia kerap mencatat apa yang dikatakan Selena, bahkan tanpa disadari olehnya. Beberapa kali, saat Selena Gomez mengungkapkan sesuatu yang emosional atau bermakna, Benny langsung membuka ponselnya untuk mencatat kata-kata yang menurutnya bisa menjadi lirik lagu.

“Kadang kamu mengatakan sesuatu yang sangat penting, dan aku—aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya—membuka ponselku dan berkata, 'Wah, itu lirik yang bagus untuk sebuah lagu," ucapnya.

Dicky Kurniawan dan Marvela berkontibusi dalam artikel ini

