Serba-serbi Kejutan di Avatar 3: Fire and Ash, Apa yang Akan Terungkap?

TEMPO.CO, Jakarta -

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Bersiap untuk kejutan di Avatar 3: Fire and Ash, film terbaru James Cameron ini akan memukau para penggemar. Setelah kesuksesan besar dari dua film sebelumnya, James Cameron kembali membawa dunia Pandora dengan sentuhan baru yang lebih dalam dan penuh misteri. Spekulasi mengenai alur cerita, karakter baru, dan teknologi canggih yang digunakan dalam film ini semakin marak. Tidak heran jika antusiasme penonton terus meningkat, berharap film Avatar 3 akan memberikan pengalaman sinematik yang lebih epik dari film sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Film ini tidak hanya menjanjikan visual spektakuler, tetapi juga menarik penonton dengan plot twist yang sulit ditebak. Dari judulnya, Fire and Ash, banyak yang menduga film ini akan mengusung tema konflik besar yang melibatkan elemen api dan kehancuran.

Dalam wawancaranya dengan majalah Empire, dikutip dari Channel News Asia, Cameron menjelaskan bahwa terlalu banyak ide hebat yang dimasukkan ke dalam babak pertama film kedua sehingga alur cerita terasa terlalu cepat dan kurang menggali karakter. Untuk mengatasi hal ini, ia memutuskan untuk membagi cerita menjadi dua film. Film ketiga nantinya akan memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan film kedua.

Amanda Silver, sang penulis naskah bersama Cameron dan Rick Jaffa, menambahkan bahwa film kedua dan ketiga memang dibuat terpisah agar karakter-karakternya memiliki ruang lebih untuk berkembang. Menurutnya, film-film ini tidak hanya sekadar menampilkan alur cerita yang seru dan visual yang memukau, tetapi juga menghadirkan karakter-karakter yang terasa nyata.

Apa yang Baru?

Film Avatar ketiga karya James Cameron akan berdurasi lebih panjang dibandingkan film sebelumnya. Sutradara berusia 70 tahun ini mengungkapkan bahwa ia memiliki banyak ide brilian yang dimasukkan ke dalam Avatar: The Way Of Water pada 2022, yang berdurasi tiga jam 12 menit. Namun, ia berencana menghadirkan sesuatu yang lebih megah dalam film terbaru di Avatar: Fire And Ash.

Perkembangan Karakter Lebih Mendalam

Avatar: Fire and Ash melanjutkan kisah keluarga Jake Sully dan Neytiri di dunia Pandora. Film ini akan memperkenalkan suku Na'vi baru yang dikenal sebagai "Ash People" atau "Orang-Orang Abu", serta membawa sisi gelap dan konflik baru di Pandora. Berbeda dari suku-suku sebelumnya yang digambarkan ramah dan harmonis, suku ini akan menunjukkan bahwa tidak semua Na'vi memiliki niat baik. Ini akan menambah kompleksitas cerita.

Meskipun Avatar 3 tidak akan membawa karakter ke Bumi, tema tentang kebaikan dan keburukan di setiap sisi—baik di antara manusia maupun Na'vi—kemungkinan besar akan mulai ditanamkan. Film ini juga akan memberikan gambaran mengenai bagaimana Neytiri dan karakter lainnya menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang tampak bersahabat itu baik dan tidak semua musuh sepenuhnya jahat.

“Bumi tidak hanya diwakili oleh RDA (organisasi jahat). Sama seperti Anda ditentukan oleh pilihan yang Anda buat dalam hidup, tidak semua manusia itu buruk. Tidak semua Na'vi bagus. Dan itulah yang terjadi di Bumi ini. Dan kami ingin mengekspos Neytiri untuk itu,” papar produser Jon Landau dikutip dari Antara.

Akan Ada Sekuel Avatar 4 dan Avatar 5

Menurut informasi dari Space, Avatar: Fire and Ash dijadwalkan rilis pada 19 Desember 2025, hampir tiga tahun setelah The Way of Water (2022). Kemudian disusul dengan dua sekuel tambahan yang masih dalam rencana. Avatar 4 diperkirakan akan tayang pada 21 Desember 2029, sementara Avatar 5 akan menutup saga lima film ini pada 19 Desember 2031.

Sama seperti film sebelumnya, Avatar: Fire and Ash akan dirilis secara eksklusif di bioskop di seluruh dunia. Kemudian hadir di Disney Plus, layanan video on demand (VOD), dan format fisik. Dengan berbagai kejutan di Avatar 3 yang dijanjikan, pengalaman menonton terbaiknya akan terasa maksimal dalam format IMAX dan 3D berkecepatan tinggi.