Serba-serbi Lagu Baru Lady Gaga Blade of Grass

LADY Gaga merilis album ketujuh dia Mayhem pada Jum'at, 7 Maret 2025. Salah satu lagu dalam album ini adalah Blade of Grass yang terinspirasi dari kisah cinta dan pertunangannya dengan kekasihnya Michael Polansky.

Dikutip dari Rolling Stone , Kamis, 6 Maret 2025, sebelum peluncuran Mayhem, Lady Gaga mengungkapkan bahwa lagu Blade of Grass ia tulis setelah pertunangan dengan Michael Polansky. “Lagu itu tentang kenangan saat kami berdiri di halaman belakang dan dia berkata, 'Saat saya melamarmu, apa yang harus saya lakukan?" kata Lady Gaga. “Dan saya berkata, 'Kamu bisa melingkarkan sehelai rumput di jari saya di halaman belakang. Dan saya akan menjawab ya.'”

Momentum lainnya juga membangkitkan kembali kesediha Lady Gaga. “Saya punya teman yang menikah di halaman belakang rumah saya, ia meninggal akibat kanker,” kata Gaga, merujuk temannya direktur pelaksana Haus of Gaga, Sonja Durham yang meninggal pada 2017. “Saya mengingat bahwa momen bahagia ini dalam hidup saya terjadi di tempat yang pahit manis. Saya juga merenungkannya.”

Lady Gaga menggambarkan Blade of Grass sebagai lagu yang memiliki energi menegangkan dan banyak akord daripada Die With a Smile, yang akhirnya menutup Mayhem. "Die With A Smile benar-benar penuh harapan dan mimpi dan klasik, dan di situlah kekacauan akhirnya berakhir," kata Lady Gaga.