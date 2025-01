Single Terbaru Anggun, Ingatkan Kesempatan Hidup Hanya Sekali

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anggun C Sasmi merilis single terbarunya berjudul 'What We Remember' pada 13 Oktober 2017. "What We Remember", merupakan single pertama dari album internasional Anggun bernuansa mid-tempo pop-electro yang akan dirilis pada 8 Desember 2017 nanti. Dengan ciri khas vokal Anggun yang unik, "What We Remember" memberikan kesan yang mendalam untuk pendengarnya.



Anggun mengatakan lagu ini berbicara tentang kenyataan hidup bahwa setiap orang hanya punya kesempatan hidup sekali. Sehingga waktu yang dimiliki hanya sedikit. "Maka kamu harus membuat sesuatu yang berguna," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada Senin 16 Oktober 2017. Baca: Pesan kepada Putrinya, Anggun: Berteman Jangan Lihat SARA



Ia menambahkan bahwa makna waktu sempit yang dimiliki orang itu, maka seseorang harus membuat orang lain terinspirasi. "Agar membuat orang mengingatmu," katanya. "Suatu saat kamu hanya akan jadi kenangan. Berharap kamu tahu kamu sudah mencoba yang terbaik untuk ini, jadi itu akan menjadi kenangan yang baik.”



Lagu 'What We Remember' ini ditulis oleh Juri internasional Asia’s Got Talent dan dibantu oleh dua talenta yang pernah mencetak hits di negara Perancis yaitu Silvio Lisbonne dan Guillaume Boscaro. Anggun bertemu dengan kedua produser ini ketika mempromosikan Opus (dirilis pada tahun 2015) dan telah mendapatkan sertifikasi ‘Gold’ di Perancis, penghargaan penjualan album ketiganya di Perancis inilah yang membuatnya disebut sebagai ‘ASIA’S EXPORT SENSATION’. Baca: Pose Bareng Ahok, Anggun C. Sasmi Tulis Ini



Melalui lagu 'What We Remember', Anggun menawarkan lagu bernuansa pop-electro dengan sedikit unsur akustik. Bertepatan dengan rilis single ini menjadi countdown atas perilisan album internasional barunya.



Menyambut rilis single terbaru Anggun di tanggal 13 Oktober 2017, Universal Music Indonesia melakukan pemutaran perdana bekerjasama dengan 144 radio di seluruh Indonesia dan #WhatWeRemember berhasil menjadi trending topic Twitter di Indonesia. Keberhasilan ini bukti atas kecintaan dan dukungan Anggunesia (sebutan fans di Indonesia) dalam mendukung Anggun.