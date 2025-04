Serba-serbi The Divorce Insurance, Drakor Romcom Lee Dong Wook dan Lee Joo Bin

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea The Divorce Insurance berkisah tentang seorang ahli asuransi berpengalaman yang telah bercerai tiga kali dan kini bekerja untuk menciptakan produk asuransi perceraian. Drama komedi romantis ini dibintangi oleh Lee Dong Wook, Lee Joo Bin, Lee Da Hee, dan Lee Kwang Soo. Pilihan Editor: 5 Drakor Baru yang Akan Tayang April 2025 Drakor romcom ini menjanjikan tawa, momen-momen mengharukan, dan sudut pandang baru dalam dinamika hubungan. The Divorce Insurance tayang mulai Senin, 31 Maret 2025 di Prime Video, setiap Senin dan Selasa. Sebelum perilisannya, sutradara Lee Won Seok bersama para pemeran berbagi informasi tentang premis unik dan karakter yang membuat The Divorce Insurance menarik, dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 25 Maret 2025.

Pemain The Divorce Insurance, Lee Dong Wook, Lee Joo Been, Lee Kwang Soo, dan Lee Da Hee. Dok. Prime Video



Lee Joo Bin juga mengungkapkan judul The Divorce Insurance dimulai dengan Lee dalam bahasa Korea. "Kapan lagi saya bisa bekerja bersama aktor-aktor hebat seperti ini? Saya senang mendapatkan kesempatan ini," katanya.



Para pemeran menceritakan bagaimana kesamaan nama keluarga ini menciptakan rasa kebersamaan dan kegembiraan di lokasi syuting. "Saya terpilih sedikit terlambat, dan saya sangat ingin berakting dengan Dong Wook, Joo Been, dan Kwang Soo," ujar Lee Da Hee.



2. Penceritaan yang Unik





Sutradara Lee Won Seok memperkenalkan drama ini dengan menekankan orisinalitasnya, "Seri ini berlatar di sebuah perusahaan asuransi serta untuk mencegah orang lain mengalami rasa sakit yang sama seperti yang mereka alami, mereka bekerja untuk menciptakan produk asuransi perceraian. Ini konseptual dan dunia yang unik," ungkapnya.



Sutradara lebih lanjut menjelaskan bahwa The Divorce Insurance akan membawa penonton ke dalam realitas yang sedikit berbeda, di mana warna ceria dan penceritaan yang unik untuk menghidupkan seri ini. "Ini seperti teh susu," kata Lee Won Seok.



3. Suasana di Lokasi Syuting





The Divorce Insurance menandai kembalinya Lee Dong Wook ke genre romcom. “Sudah sekitar enam sampai tujuh tahun sejak terakhir kali saya bermain romcom. Rasanya menyenangkan bisa bercanda dengan rekan-rekan saya di lokasi syuting," ucapnya.