6 Film Nominasi Oscar 2025 yang Bisa Ditonton di Netflix

TEMPO.CO , Jakarta - Ajang penghargaan Academy Awards atau Oscar selalu menjadi sorotan para pecinta film. Setiap tahunnya, deretan film terbaik bersaing memperebutkan piala bergengsi ini. Ada enam judul film nominasi Oscar 2025 yang bisa ditonton di Netflix . Beberapa di antaranya ada Emilia Pérez, Maria, hingga The Six Triple Eight. Drama kriminal musikal, Emilia Pérez bahkan menjadi film dengan nominasi terbanyak tahun ini, seperti film terbaik, penyutradaraan terbaik, hingga aktris pendukung terbaik.

Film The Only Girl in the Orchestra masuk nominasi untuk Best Documentary Short di Oscar 2025.