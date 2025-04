Sinopsis dan Pemeran Drama Korea Pump Up the Healthy Love

DRAMA Korea romansa komedi terbaru KBS2 Pump Up the Healthy Love dijadwalkan tayang perdana pada 30 April 2025. Dikutip dari Soompi, Pump Up the Healthy Love berkisah tentang Do Hyun Joong (Lee Jun Young), pemilik gym yang bersemangat dan berdedikasi tinggi dalam mengubah hidup para anggotanya yang dipenuhi kecemasan.

Sinopsis

Dahulu Hyun Joong binaragawan kelas dunia yang harus melewati berbagai rintangan sebelum akhirnya mencapai puncak kejayaannya. Ia terlahir dengan berat kurang dari 1,5 kilogram, Hyun Joong mengubah nasibnya melalui disiplin dan kerja keras di dunia kebugaran hingga meraih kemenangan di ajang bergengsi Mr. David.

Setelah tiba-tiba menghilang dari dunia kompetisi, ia kembali ke kehidupan yang sederhana sebagai pemilik gym di lingkungan kecil. Di tengah kesibukannya menjalankan bisnis, ia juga harus berhadapan dengan berbagai karakter unik anggota gym dia.

Salah satu anggota baru yang memikat perhatian Hyun Joong adalah Lee Mi Ran (Jeong Eun Ji). Mi Ran perempuan yang bertekad untuk mengubah hidupnya setelah mengalami putus cinta yang menyakitkan. Dalam pencariannya untuk bangkit kembali, ia tanpa sengaja bergabung dengan gym milik Hyun Joong dan berada di bawah bimbingannya yang keras, dikutip dari My Drama List.

Pemeran

Lee Mi Do sebagai Rosa

Staf senior di gym yang mahir menangani anggota bermasalah dan skeptis terhadap Hyun Joong sebagai pemilik baru.

Lee Seung Woo sebagai Alex

Maskot gym mendapat julukan Baby-faced Muscle Man. Ciri khas karakter ini berparas lembute bertubuh kekar dan mengidolakan Hyun Joong.

Park Sung Yeon, Lee Ji Hye, Hong Yoon Hwa

Trio Penyihir kelompok anggota gym yang dikenal karena kepribadian kuat dan penuh percaya diri. Park Sung Yeon memerankan Im Sung Im, pemimpin trio yang selalu membawa masalah. Lee Ji Hye dan Hong Yoon Hwa berperan sebagai tangan kanan dan kiri Sung Im, yakni Yoon Boo Young dan Park Dul Hee.

