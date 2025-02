Sinopsis Drama Cina Les Belles

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Cina Les Belles telah tayang pada Kamis, 13 Februari 2025. Drama bertema sejarah dan romansa ini dibintangi oleh Lin Yun sebagai Luo Lingyu dan Fang Yi Lun sebagai Lu Yun. Dikutip dari Movie.douban.com, drama ini diadaptasi dari novel Yiren Kuikui berjudul How to Compete with Her Charm.