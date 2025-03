Sinopsis Drama Hyper Knife tentang Ahli Bedah Saraf Jenius

Pilihan Editor: Park Eun Bin Bantah Minta Bayaran 300 Juta Won Per Episode untuk Drama Hyper Knife

Drama ini bercerita tentang dokter Jung Se Ok yang diperankan oleh Park Eun Bin . Ia dikenal sebagai seorang ahli bedah saraf jenius yang kehilangan lisensi medisnya akibat tragedi masa lalu. Jung Se Ok pun terpaksa beroperasi di dunia gelap dengan melakukan operasi ilegal.

Singkat cerita, Jung Se Ok bertemu kembali dengan mantan mentornya, dokter Choi Deok Hee yang diperankan oleh Sul Kyung Gu. Pertemuan ini membuka luka lama Jung Se Ok. Diketahui, di masa lalu Choi Deok Hee telah menjatuhkan Se Ok dan menjadikannya seperti sekarang.