Spider-Man: Homecoming Merajai Box Office di Penayangan Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Spider-Man: Homecoming resmi melewati pencapaian box office. Sampai Minggu pagi waktu setempat, episode terbaru film superhero Spider-Man itu sudah meraih pemasukan 117 juta dolar AS pada pemutaran perdananya di 4.348 lokasi.



Baca: Spider-Man: Homecoming, Menengok Masa Remaja Peter Parker



Sebanyak 10,6 juta dolar AS dari total pemasukan domestik AS itu berasal dari 392 layar Imax. Ini pencapaian besar untuk Sony, Columbia Pictures, dan Marvel Studios untuk film yang dibuat dengan biaya 175 juta dolar AS itu.



Penayangan pekan pertama film yang ditunggu-tunggu penggemarnya itu telah melewati perkiraan industri film yang menaksir angka 90 juta sampai 110 juta dolar AS, sedangkan studionya sendiri mematok angka 80 juta dolar AS.



"Semua orang di Sony dan Marvel senang," kata Josh Greenstein, kepala pemasaran Sony. "Boleh dibilang ini kembali jayanya Spider-Man."



Di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland memerankan versi Peter Parker sewaktu masih SMA yang masih berusia 15 tahun. Dia harus membuktikan diri pantas disebut Avenger.



Angka 117 juta dolar AS merupakan kedua terbesar dalam sejarah Sony Pictures setelah Spider-Man 3. Perhatian penonton tercurah kepada Iron Man (Robert Downy Jr.) yang menjadi mentor Spider-Man dalam film ini. Film ini terus mendominasi media sosial dalam pekan-pekan sebelum peluncurannnya.



Simak: Tidak Ada Umpatan dalam Film Spider-Man: Homecoming



Sebelum Spider-Man: Homecoming, Jon Watts sudah menyutradarai dua film berbiaya rendah, yakni film horor produksi 2014, Clown dan film produksi 2015 Cop Car yang dibintangi Kevin Bacon.



ANTARA