Squid Game 3 Tayang Juni 2025. Cek Sinopsis Musim Pertama dan Kedua

Tayang di Netflix pada 17 September 2021, Squid Game (2021) musim pertama menggebrak industri serial dan menjadi yang terpopuler yang pernah tayang di Netflix . Sebanyak 111 juta pelanggan Netflix dari seluruh dunia telah menyaksikan serial buatan sineas Korea Selatan per Oktober tahun itu.

Dalam Squid Game Musim 2, perjalanan Gi Hun semakin suram. Dilansir dari laman resmi Netflix, setelah kehilangan banyak hal di Musim 1, seperti ibunya (Kim Young Ok) dan temannya Cho Sang Woo (Park Hae Soo), penderitaan Gi Hun mencapai puncaknya di akhir Musim 2. Di Episode 7, ia terlihat meratap di tanah setelah sahabatnya, Jung Bae (Lee Seo Wan), dibunuh oleh Front Man (Lee Byung Hun).

Lebih parah lagi, Gi Hun tidak menyadari bahwa Front Man sebenarnya adalah Young Il, seorang pemain yang sebelumnya ia anggap sekutu terdekatnya di permainan baru ini. Pada Musim 1, Gi Hun dikejutkan oleh fakta bahwa sekutunya, Pemain 001 (Oh Il Nam), sebenarnya adalah dalang di balik permainan kejam ini. Di Musim 2, tipu daya serupa terungkap.

Front Man, yang sebelumnya dikenal sebagai In Ho, kembali ke permainan dengan menyamar sebagai Young Il. Karakter ini memiliki pandangan pesimistis terhadap dunia, berbeda dengan Gi-hun yang masih percaya pada kebaikan. Konflik ideologis ini menjadi inti cerita di Musim 2.

Kisah Front Man terungkap lebih dalam. Sebelum menjadi pemimpin permainan, ia seorang polisi yang kehilangan istrinya akibat sirosis hati. Kondisi ini memaksa mereka mencari transplantasi hati, namun keterbatasan dana membuat situasi memburuk. Demi biaya pengobatan, In Ho meminjam uang dari pihak yang salah, kehilangan pekerjaannya, dan akhirnya menjauhi keluarganya.

Selain Front Man, karakter baru bernama No Eul (Park Gyu Young) turut memperkaya cerita. No Eul adalah pembelot Korea Utara yang menjadi penjaga dalam permainan. Ia memiliki masa lalu kelam dan tujuan hidupnya hanyalah bertemu kembali dengan anaknya. Meski terlihat dingin, No Eul memiliki sisi empati yang mendalam, bekerja untuk meringankan penderitaan peserta permainan.