Stray Kids, Jimin BTS, ENHYPEN hingga ATEEZ Kuasai Tangga Lagu Billboard World Albums

Selain itu, LE SSERAFIM naik ke peringkat ketujuh lewat CRAZY, sementara album-album dari grup ILLIT, TXT, dan SEVENTEEN melengkapi deretan posisi 10 besar. Pekan ini lima album K-pop terdahulu juga kembali masuk ke World Albums Chart. Di antaranya adalah Get Up dari NewJeans (posisi 16), 17 IS RIGHT HERE milik SEVENTEEN (posisi 18), Whiplash dari aespa (posisi 20), MADE milik BIGBANG (posisi 21), dan SUPER REAL ME dari ILLIT (posisi 23).