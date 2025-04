TEMPO.CO, Jakarta - Satu tahun setelah trailer film Justice League dirilis, para tokoh superhero DC berkumpul kembali di Comic-Con untuk menampilkan trailer berdurasi empat menit dari film yang akan tayang pada November 2017 itu. Trailer tersebut dibuka dengan adegan Wonder Woman menghentikan perampokan di sebuah bank, setelah itu kembali ke adegan pasca-kematian Superman di Batman v Superman.



Baca: 6 Alasan Film Justice League Layak Ditonton



Ancaman dari alien kemudian datang menyerang tempat asal Wonder Woman, Themyscira, sebelum mulai menyerang dunia sehingga memaksa kelima superhero—Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), dan Cyborg (Ray Fisher)—bergabung dan menghentikan serangan itu.



Akhir cuplikan trailer itu adalah adegan Alfred Pennyworth (Jeremy Irons) berbicara dengan superhero yang tidak diperlihatkan. Adegan itu diduga menunjukkan Superman akan muncul dalam Justice League. Poster baru film ini juga memberi petunjuk kembalinya Man of Steel.



Berdasarkan sinopsis resminya, Justice League dipenuhi dengan kepercayaan atas kemanusiaan dan terinspirasi dari tindakan Superman yang tanpa pamrih. Bruce Wayne, dibantu teman barunya Diana Prince, menghadapi musuh yang lebih hebat.



Batman dan Wonder Woman bekerja sama membentuk sebuah tim yang terdiri atas manusia dengan kekuatan super untuk melawan ancaman yang baru saja muncul. Namun, terlepas dari tim—Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan Flash—yang sudah terbentuk, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan planet ini dari serangan tersebut.



Di panel Justice League, Ben Affleck menepis rumor bahwa dirinya akan meninggalkan peran Batman setelah Justice League. “Akan saya perjelas, saya adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Batman adalah bagian paling keren di Bumi. Saya sangat senang melakukannya karena sangat menakjubkan,” ujarnya.



ROLLING STONE | LIDWINA TANUHARDJO| NN