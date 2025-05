Tak Hanya Fast & Furious, Ini 5 Film Terlaris Vin Diesel!

TEMPO.CO, Jakarta -Nama Vin Diesel semakin dikenal di kancah perfilman Hollywood. Pada 2016 saja, aktor yang identik dengan kepala plontosnya itu berhasil masuk dalam daftar 10 besar aktor-aktris dunia dengan bayaran termahal versi Majalah Forbes di mana Diesel berada di posisi ke-8.



Mengawali 2017, Vin Diesel merilis film terbarunya yang berjudul "xXx: Return of Xander Cage." Indonesia termasuk yang beruntung karena seri ketiga film xXx tersebut tayang duluan di bioskop pada 18 Januari 2017, dua hari lebih awal dibanding Amerika Serikat.



Film-film Diesel tak jarang berhasil menembus Box Office dunia. Berikut lima film terlaris Vin Diesel sepanjang perjalanan karirnya di dunia film dari BookMyShow.



1. Furious 7 (2015)

Pendapatan kotor: Rp20 triliun. Seri ketujuh franchise film "Fast and Furious" itu berhasil bertahta sebagai film terlaris di posisi pertama yang dibintangi Vin Diesel. Film "Furious 7" sukses mengumpulkan pendapatan fantastis sebesar Rp20 triliun.



Dengan modal produksi sekitar Rp2,5 triliun, film yang menampilkan kemunculan terakhir mendiang Paul Walker ini ditaksir bernilai delapan kali lipat dari biaya produksi filmnya.



2. Fast & Furious 6

(2013) Pendapatan kotor: Rp10,5 triliun Di posisi kedua ditempati oleh seri keenam film "Fast and Furious" yang berjudul "Fast & furious 6." Film yang menampilkan kemunculan aktor Indonesia, Joe Taslim itu berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp10,5 triliun.



Keuntungan yang diraih ditaksir bernilai 5 kali lipat dari biaya produksi filmnya.



3. Guardians of the Galaxy (2014)

Pendapatan kotor: Rp10,3 triliun. Peran Diesel sebagai Groot tampaknya berhasil menyita perhatian publik dengan raihan pendapatan sebesar Rp10,3 triliun.



Keuntungan yang diraih ditaksir bernilai hampir lima kali lipat dari biaya produksi filmnya.



4. Fast Five (2011)

Pendapatan kotor: Rp8 triliun. Francise film "Fast and Furious" ini kembali masuk dalam daftar lima film terlaris yang dibintangi Vin Diesel.



Seri kelimanya yang berjudul "Fast Five" sukses mengantongi pendapatan sebesar Rp8 triliun dengan biaya produksi sebesar Rp1,6 triliun.



5. Saving Private Ryan (1998)

Pendapatan kotor: Rp6 triliun. Kemunculan Vin Diesel di film "Saving Private Ryan" berhasil mendaftarkan film ini di posisi kelima dalam daftar film terlarisnya.



Dengan budget produksi sebesar Rp935 miliar, film arahan Steven Spielberg tersebut mengantongi pendapatan sebesar Rp6 triliun.



Selain Vin Diesel, film drama-perang itu turut dibintangi oleh Tom Hanks, Matt Damon, Jeremy Davies, dan masih banyak lagi.



ANTARA