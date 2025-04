Taxi Driver 3 akan Diluncurkan. Simak Sinopsis Musim 1 dan 2 Serial Ini

TAXI Driver 3 akan tayang setelah musim pertama (2021) dan kedua rampung (2023). Belum dijadwalkan pasti tanggal dan bulan tayang, namun dijelaskan bahwa Taxi Driver 3 akan diluncurkan pada separuh kedua 2025, dikutip dari Soompi. Taxi Driver 3 kembali dengan pemeran pada musim sebelumnya. Tim Rainbow Transport kembali Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram, dan Lee Je Hoon.

Serial Taxi Driver 3 juga akan dibintangi aktor kawakan Jepang Naoto Takenaka sebagai pemeran pendukung. Taxi Driver 3 ditulis dengan orang sama dengan musim-musim sebelumnya, Oh Sang Ho. Jalan ceritanya sebagian masih mempertahankan elemen-elemen musim sebelumnya dengan perkembangan kebaruan.

Diadaptasi dari webtoon populer, serial ini menceritakan layanan taksi yang menyediakan bantuan untuk masyarakat yang mendapat masalah dan membutuhkan bantuan hukum. Layanan taksi itu terdiri atas beberapa orang yang dikenal sebagai Rainbow Taxi.

Pada musim pertama Taxi Driver menceritakan Kim Do Ki dan timnya yang hadir untuk membalaskan dendam klien agar mendapat keadilan. Adapun musim kedua Rainbow Taxi memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dan berpartisipasi dengan misi yang lebih mencekam sampai ke Vietnam dan penyelesaian masalah yang rumit.

Sinopsis Taxi Driver 1

Kim Do Ki yang diperankan oleh Lee Je Hoon lulusan Akademi Angkatan Laut yang menjadi pejabat di UDT atau tim penghancur bawah air. Ibu Kim Do Ki ini dibunuh oleh pembunuh berantai dan kejadian itu mengubah hidupnya, dikutip dari Asian Wiki.

Kim Do Ki mengubah menjadi sopir taksi mewah di bawah naungan Rainbow Taxi Company. Bukan hanya perusahaan taksi biasa mereka menawarkan layanan balas dendam khusus. Klien bisa menghubungi mereka melalui layanan jika ingin membalas dendam.

Masih bercerita tentang layanan balas dendam khusus yang disediakan oleh Rainbow Taxi, tetapi dalam musim kedua ini memutuskan untuk berpisah setelah melakukan misi terakhir. Rainbow Taxi hanya dijalankan oleh Kim Do Ki dan Jang Sung Chul. Adapun anggota lain mengambil pekerjaan dan karier baru.

Setelah berpisah dengan yang lain dua tahun kemudian Kim Do Ki melakukan perjalanan ke Vietnam untuk menjalankan misi menemukan putra dari kliennya yang hilang. Kasus tersebut menjadi rumit dan berbahaya sehingga membuat anggota Rainbow Taxi yang sebelumnya keluar ikut lagi dalam misi tersebut. Mereka adalah Ahn Go Eun, Choi Kyung Koo, dan Park Jin Eon. Mereka juga mendapat karyawan baru bernama On Ha Joon.

Pilihan Editor: Profil Naoto Takenaka Aktor Kawakan yang Membintangi Taxi Driver 3