Taylor Swift Masuk dalam Daftar Presenter Grammy Awards 2025

Pilihan Editor: Taylor Swift Jadi Penyanyi Perempuan Pertama dengan 7 Nominasi Album of the Year di Grammy Awards

The Recording Academy mengkonfirmasi kabar ini melalui cuitan di akun X resmi mereka pada Kamis, 30 Januari 2025. "Apakah kamu siap untuk itu? @Taylorswift13 bergabung dengan kami hari Minggu ini sebagai presenter di #GRAMMYs ke-67."

Meski demikian, The Recording Academy belum mengungkapkan kategori mana yang akan dibacakan oleh superstar pop yang telah memenangkan 14 Grammy Awards selama bertahun-tahun tersebut. Taylor Swift sendiri telah dinominasikan untuk enam kategori di Grammy Awards 2025 .

Taylor Swift bergabung dengan jajaran bintang lainnya yang juga akan menjadi presenter Grammy Awards 2025. Mereka adalah Cardi B, SZA, Will Smith, Anthony Kiedis dan Chad Smith dari Red Hot Chili Peppers, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, Queen Latifah, serta Victoria Monet.

Ini bukan pertama kalinya Taylor Swift menjadi presenter Grammy Awards. Melansir dari People , sebelumnya ia pernah menyerahkan penghargaan kepada Rihanna dan Jay-Z untuk lagu kolaborasi mereka 'Umbrella' pada 2008. Ia juga pernah tampil bersama Miley Cyrus tahun berikutnya untuk mempersembahkan penghargaan untuk kategori Best Pop Collaboration with Vocals kepada Alison Krauss dan Robert Plant.

Selain merayakan musik, Grammy Awards 2025 akan fokus untuk membantu para korban kebakaran hutan di Los Angeles. Kejadian tersebut membuat ribuan orang mengungsi, termasuk banyak orang di komunitas hiburan. “Pertunjukan tahun ini adalah tentang menghormati musik tahun lalu, keberanian para responden pertama, dan kekuatan mereka yang terkena dampak kebakaran hutan di Los Angeles,” tulis The Recording Academy di X.

The Recording Academy bersama MusiCares meluncurkan Los Angeles Fire Relief Effort To Support Music Professionals dan telah mengumpulkan lebih dari 4 juta dolar AS untuk orang-orang di industri musik yang terkena dampak kebakaran hutan.