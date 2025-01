Teaser Film Wiro Sableng Jadi Trending di Youtube Indonesia

Menurut sutradara Angga Dwimas Sansongko, film yang diangkat dari cerita silat lengendaris karya almarhum Bastian Tito tersebut sudah dikerjakan sejak beberapa tahun lalu.



“ I humbly present you the work that we’ve been creating for almost 2 years / dengan kerendahan hati saya persembahkan pekerjaan yang sudah kami buat sekitar hampir dua tahun,” tulis Angga dalam akun Instagramnya, Kamis, 28 Desember 2017. Poster film Wiro Sableng. TABLOIDBINTANG.COM



Film Wiro Sableng yang akan tayang tahun depan ini merupakan film Indonesia pertama yang bekerja sama dengan 20th Century Fox di Asia Tenggara. Aktor-aktor yang terlibat dalam film kolosal ini adalah Vino. G Sebastian, Sherina Munaf, Marsha Timothy, Dwi Sasono, Lukman Sardi, Happy Salma, Marcella Zalianty, Rifnu Wikana, Marcell Siahaan, dan Andy/rif.