The Chainsmokers Dipastikan Konser di Jakarta pada Maret 2018

TEMPO.CO, Jakarta -Promotor Townsquare Entertainment dan Third Eye Management (TEM) memastikan duo pop asal Amerika Serikat, Alex Pall dan Andrew Taggart, yang lebih dikenal dengan The Chainsmokers, tampil di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 30 Maret 2018.



Pemenang Grammy Award 2017 untuk kategori Best Dance Recording tersebut akan membawa performa terbaiknya untuk memuaskan para penggemar dan pecinta dance di Indonesia dengan sejumlah single yang meraih posisi teratas di tangga lagu dunia, seperti Paris, Closer (feat. Halsey) yang saat ini telah ditonton 1,9 miliar kali di YouTube, dan lagu mereka yang baru saja dinominasikan untuk kategori best pop duo/group performance di Grammy 2018, Something Just Like This (feat. Coldplay).