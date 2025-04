Boyzlife Siap Bernostalgia dengan Penggemar Boyzone dan Westlife

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan personil Westlife Brian McFadden dan personil Boyzone Keith Duffy yang membentuk grup duo baru Boyzlife siap menyapa para penggemar di Jakarta, Minggu malam ini, 21 Mei 2017.



"Sejauh ini persiapan sudah rapi sekali, mulai dari tiket, tempat, semua promosi berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan," kata Joy Fery Project Director Full Color Entertainment dalam temu media di Jakarta, Minggu, 21 Mei 2017.



Bertempat di Lagoon Garden, The Sultan Hotel Jakarta, Boyzlife rencananya akan membawakan lebih dari 18 buah lagu hits dari Boyzone dan Westlife seperti Flying Without Wings milik Westlife dan No Matter What milik Boyzone. "Hingga saat ini tiket sudah hampir sold out, tapi kalau mau beli silakan, bisa beli on the spot juga," ujar Joy.



Saat ditanya mengenai persiapan para anggota Boyzlife, Brian dengan nada bercanda menjawab, "kami baru tidur selama sejam, itu persiapan kami untuk malam ini." Meski demikian Brian mengaku tidak sabar untuk dapat bertatap muka dengan para penggemar. Hal senada juga diungkapkan Keith.



Konser Boyzlife dijadwalkan akan dimulai pukul 19.30 WIB dengan Delon sebagai penyanyi pembuka dalam konser perdana Boyzlife di Asia tersebut. "Saya datang ke Jakarta dua tahun lalu bersama Boyzone. Saya ingat betul kami mempunyai waktu yang sangat menyenangkan, jadi sangat senang bisa kembali lagi," ujar Keith.

ANTARA