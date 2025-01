The Groove Dipastikan Tampil di The 90's Festival

TEMPO.CO , Jakarta -The Groove, grup musik yang dibentuk pada 1997, bakal jadi salah satu pengisi acara 90’s Festival. The Groove yang beranggotakan Rieka (Lead Vocal), Reza (Lead Vokal), Arie Firman (Bass), Ari (Guitar), Tanto (Keyboard Synth), Ali (Piano), Rejos (Perkusi), Detta (Drum) ini akan kembali bereuni di panggung musik 90's Festival yang digelar Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 25 November 2017.

90's Festival merupakan festival musik seru yang menampilkan sederet grup musik yang pernah terkenal di tahun 1990-an. Accellera Entertainment, selaku promotor acara tersebut telah mengumumkan seluruh jajaran artis pengisi The 90’s Festival yang mengsung tagline 'The Biggest Indonesia Nostalgic Festival' ini.



Ada 23 jajaran artis yang akan memandu para pengunjung untuk bernostalgia. Para pengisi acara festival ini di antaranya Sixpence None The Richer, Dewa 19 feat Ari Lasso, KLa Project, dan Potret. Selain itu turut hadir pula Reza Artamevia, P-Project, Stinky, Warna, Shaden, Bragi, T-Five, Yana Julio, Wayang, Voodoo, D.O.T., Neo, dan Sweet Martabak.



Selain itu, musikus seperti Fariz RM, Base Jam, The Groove, Purpose dan TIC Band juga dikabarkan sudah dipastikan akan ikut memeriahkan acara reuni music bergengsi itu. Public Relation Accellera, Arinda penjualan tiket hingga saat ini sudah banyak yang terjual . “Tiket pre-sale 1 dan VIP sudah sold out,” ujar Arinda.