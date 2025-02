The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 3 Mulai Syuting Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 3 memasuki tahap pra-produksi dan akan memulai proses syuting pada Maret 2025 di rumah produksi barunya, yaitu Shepperton Studios, Inggris. Prime Video mengumumkan Stefan Schwartz sebagai sutradara baru yang bakal bergabung dengan Charlotte Brandstrom dan Sanaa Hamri.



Pilihan Editor: The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 Kembalinya Sauron dan Perpecahan Dunia Tengah



"The Lord of the Rings: The Rings of Power terus memikat penonton di seluruh dunia, dan kami sangat antusias musim ketiga kini sedang dalam tahap pra-produksi. Tim kreatif memiliki visi luar biasa untuk kelanjutan cerita yang telah membuat kami terpesona dan terkagum-kagum," ujar Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios, dikutip dari siaran persnya.



The Lord of the Rings: The Rings of Power telah menarik lebih dari 170 juta penonton di seluruh dunia. Seri ini mendapat pujian dari kritikus. Musim pertama dan keduanya memperoleh predikat Certified Fresh di Rotten Tomatoes. Musim pertama The Lord of the Rings: The Rings of Power masih menjadi penayangan perdana terbesar dalam sejarah Prime Video, sementara musim keduanya mencatat jumlah jam tontonan tertinggi untuk musim lanjutan.



The Lord of the Rings: The Rings of Power diproduksi oleh J.D. Payne dan Patrick McKay yang bertindak sebagai showrunner dan produser eksekutif. Mereka didampingi oleh Lindsey Weber, Justin Doble, dan Kate Hazell sebagai produser eksekutif di seri insidan serta Charlotte Brandstrom yang juga berperan sebagai sutradara. Matthew Penry-Davey turut menjadi produser, sementara Ally O'Leary, Tim Keene, dan Andrew Lee akan menjadi produser pendamping.



Rekam Jejak Tiga Sutradara The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 3





Charlotte Brandstrm sebelumnya terlibat sebagai produser eksekutif pendamping dan sutradara di musim pertama dan kedua. Dia akan berkolaborasi dengan Sanaa Hamri, yang juga kembali setelah menyutradarai beberapa episode di musim kedua, serta Stefan Schwartz yang akan bergabung untuk pertama kalinya dalam seri ini. Masing-masing sutradara ini akan menangani beberapa episode di musim yang akan datang.



1. Charlotte Brandstrom





Charlotte Brandstrom merupakan sutradara pemenang penghargaan dan lulusan program penyutradaraan di American Film Institute. Proyek-proyek terbarunya meliputi Shogun untuk FX, The Continental bersama Mel Gibson untuk Starz, Scarpetta yang akan tayang bersama Nicole Kidman dan Jamie Lee Curtis untuk Prime Video, serta pilot untuk Netflix Swedia berjudul The Unlikely Murderer.



Rekam jejak penyutradaraan lainnya di televisi juga mencakup The Outsider untuk HBO; Jupiter’s Legacy, The Witcher, dan Away untuk Netflix; The Consultant dan The Man in the High Castle untuk Prime Video; serta Outlander dan Counterpart untuk Starz. Charlotte juga menyutradarai dua serial terbatas Eropa, yaitu Conspiracy of Silence untuk Viaplay dan Disparue untuk FR2, serta telah menyutradarai lebih dari 30 film layar lebar, miniseri, dan film mingguan. Selain itu, Charlotte juga dinominasikan untuk penghargaan Emmy Internasional melalui Julie, Chevalier de Maupin.



2. Sanaa Hamri





Sanaa Hamri adalah sutradara film, televisi, video musik, dan iklan asal Tangier, Maroko. Saat ini, dia menjalin kesepakatan eksklusif dengan Amazon MGM Studios. Baru-baru ini, Sanaa menyutradarai episode pilot dan episode 2 untuk The Bondsman di Prime Video yang dibintangi Kevin Bacon, serta beberapa episode dari musim kedua dan ketiga The Lord of the Rings: The Rings of Power.



Sebelumnya, dia menjabat sebagai produser eksekutif sekaligus sutradara untuk musim kedua The Wheel of Time dan serial Empire di Fox dari 2015 hingga 2020. Sebagai sutradara video musik, karier Sanaa mencakup kolaborasi dengan musisi hip hop/R&B terkenal seperti Prince, Common, Lenny Kravitz, Rihanna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Jay Z, dan Mary J. Blige.



Sanaa meraih penghargaan NAACP Image Award untuk video India Arie pada 2003 dan MTV VMA untuk lagu 'Super Bass' Nicki Minaj pada 2010. Sanaa juga menyutradarai dokumenter konser Mariah Carey, The Adventures of Mimi.



3. Stefan Schwartz





Stefan Schwartz adalah sutradara, penulis, dan produser film serta televisi asal Inggris-Kanada yang telah meraih berbagai penghargaan. Dia telah menyutradarai beberapa episode The Boys dan My Lady Jane untuk Amazon MGM Studios, serta The Americans, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Dexter, White Collar, Those Who Kill, Black Sails, serta serial Luther dan Spooks untuk BBC.



Dia juga pernah menjabat sebagai produser eksekutif dan menyutradarai beberapa episode untuk The Mosquito Coast di Apple TV, serial Camelot di Starz, serta pilot untuk serial Fortunate Son di CBC Television. Debut penyutradaraan film fiturnya adalah Soft Top Hard Shoulder, yang dibintangi oleh Peter Capaldi dan meraih dua penghargaan BAFTA di Skotlandia serta penghargaan penonton di London Film Festival. Stefan juga menyutradarai film Shooting Fish (yang juga ditulis olehnya), The Abduction Club, dan The Best Man.