Tiket Konser 3 Hari J-Hope BTS di Seoul Sold Out Kurang dari 1 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh tiket konser J-Hope BTS bertajuk Hope on the Stage di Seoul, Korea Selatan sudah terjual habis alias sold out dalam waktu kurang dari satu jam. Tiket untuk tiga hari pertunjukan tersebut ludes selama pra-penjualan klub penggemar pada Selasa, 14 Januari 2025.



Mengutip dari Chosun Biz, Big Hit Music mengumumkan pada Rabu, 15 Januari 2025 bahwa semua tiket untuk ketiga jadwal konser J-Hope di Seoul telah terjual habis setelah pra-penjualan klub penggemar dimulai sehari sebelumnya.



J-Hope dijadwalkan menggelar konser solo pertamanya di KSPO Dome, Olympic Park, Seoul pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Melansir dari 10 Magazine Korea, Olympic Gymnastics Arena yang juga dikenal sebagai Olympic Gymnastics Hall dan KSPO Dome, adalah arena olahraga dalam ruangan dan tempat konser bagi artis Korea Selatan dan internasional. Arena ini dibangun antara Agustus 1984 dan April 1986, untuk menjadi tuan rumah pertandingan senam di Olimpiade Musim Panas 1988. Kapasitas KSPO Dome mencapai 15.000 ribu orang.



Jadwal Tur J-Hope: Hope on the Stage





Melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 10 Januari 2025, J-Hope mengumumkan jadwal tur solonya tahun ini. Tur Hope on the Stage akan dimulai di Seoul selama tiga hari berturut-turut. J-Hope akan tampil di KSPO Dome pada 28 Februari, 1 dan 2 Maret 2025. Konser J-Hope di Seoul ini akan diadakan secara langsung dan daring.



Kemudian konser akan berlanjut menuju Amerika Serikat, yang akan digelar di Brooklyn pada 13 dan 14 Maret, Chicago pada 17 dan 18 Maret, Mexico City pada 22 dan 23 Maret, San Antonio pada 26 dan 27 Maret, Oakland pada 31 Maret dan 1 April, serta Los Angeles pada 4 dan 6 April.



Baru-baru ini ia menggoda penggemarnya dengan video YouTube berjudul 'J-Hope: Beginning of a New Dream,' yang memberikan gambaran sekilas tentang dia mengerjakan musik di Amerika Serikat.



Selanjutnya, J-Hope akan kembali ke Asia untuk tampil di Manila pada 12 dan 13 April, Saitama pada 19 dan 20 April, Singapura pada 26 dan 27 April, Jakarta pada 3 dan 4 Mei, Bangkok pada 10 dan 11 Mei, Makau pada 17 dan 18 Mei, Taipei pada 24 dan 25 Mei, serta Osaka pada 31 Mei dan 1 Juni.



Pertunjukan tersebut akan menampilkan lagu-lagu dari album spesialnya Hope on the Street Vol. 1, yang dirilis pada Maret 2024. Ini menjadi pertama kalinya lagu-lagu tersebut dibawakan secara langsung.



Prestasi J-Hope





J-Hope debut sebagai anggota BTS pada 2013 bersama RM, Jin, V, Jungkook, Suga, dan Jimin. Selain dikenal sebagai personel BTS, J-Hope juga dipuji karena karya solonya. Dirinya resmi debut sebagai artis solo pada 2022 dengan album Jack in the Box yang menampilkan single 'Arson' dan 'MORE'.



Album Jack in the Box dari J-Hope masuk ke dalam 10 besar tangga lagu Billboard 200. Daftar ini menjadi album dan EP paling populer di AS, menurut Forbes. Jack in the Box juga merupakan penampilan pertama J-Hope sebagai artis solo di 10 besar Billboard 200. Album ini awalnya berada di nomor 17 di tangga lagu, tetapi hanya bertahan selama satu minggu.



Lagu kolaborasinya dengan J-Cole "On the Street" mengantarkan J-Hope menjadi anggota pertama dari BTS yang menempati peringkat ke-40 teratas penyanyi solo di Inggris. Selain itu, lagu ini berhasil memasuki peringkat ke-60 pada tangga lagu mingguan Billboard Hot 100, berada di bawah Nicki Minaj.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | CHOSUN BIZ | LINDA LESTARI