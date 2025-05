Tur Konser OST Drakor akan Dimulai di Jakarta

Dikutip dari Korea Kelebrity Worldwide, Kostcon 2025 akan menampilkan penampilan dari artis OST, antara lain Heize (Can You See My Heart - Hotel Del Luna), Lyn (With You - Descendants of the Sun), Lee Mujin (Lilac - Love Your Enemy), K.Will (Beautiful Moment - Masterpiece) Penyelenggara menganggap acara ini akan menandai babak baru dalam globalisasi hiburan Korea. Hiburan yang menawarkan sudut pandang baru tentang drama Korea dan musiknya dapat terus memikat penonton di seluruh dunia.

Jadwal Tur Kostcon 2025