TV Spot Terbaru Film Horor It Hadirkan Sejumlah Tokoh Ikonik

TEMPO.CO, Jakarta - TV Spot Film It akan segera hadir di Indonesia pada September tahun ini. Tak perlu dipertanyakan lagi, karakter paling tak terlupakan dari karya Stephen King ini pastilah Pennywise si badut. Tetapi, bagi orang-orang yang familiar pada cerita ini, pasti mengetahui bahwa It muncul dalam berbagai bentuk selama cerita berjalan.



Baca: TV Spot Terbaru Kingsman: The Golden Circle, Penuh Aksi dan Humor

Pada TV Spot atau iklan terbaru dari film ini, kita dapat melihat cuplikan bentuk lain dari It, yakni seorang penderita kusta yang tinggal di Jalan Neibolt 29. Penderita kusta tersebut muncul di sekitar detik ke-20 dalam TV spot yang baru-baru ini dikeluarkan, muncul dengan sosok menyeramkan yang menggoyang-goyangkan tralis di sebuah saluran air bawah tanah yang tak terpakai.



Kemunculan ini menjadi sangat menarik karena It memunculkan dirinya pertama kali kepada Eddie Kaspbrak melalui wujud ini, dibandingkan sebagai Pennywise si badut. Setelah memberitahukan semua anggota Loser’s Club mengenai perjumpaannya dengan “It”, Eddie dan teman-temannya memutuskan bahwa hal ini bisa jadi adalah sarang monster tersebut.

Film It (2017). Mirror



Dari sana, The Losers Club mengikuti makhluk tersebut ke sebuah pipa pembuangan air kotor, dimana merek aakhirnya mengalami konfrontasi pertama mereka dengan Pennywise.



Alur cerita film ini melibatkan sekelompok anak kecil di Derry, Maine yang berhadapan dengan ketakutan terburuk mereka saat berusaha melawan badut jahat bernama Pennywise, yang memiliki sejarah sebagai pembunuh dan penjahat selama berabad-abad.



Beberapa pemain dalam film ini antara lain Bill Skarsgard, Javier Botet, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lilis, Finn Wolfhand, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, Nicholas Hamilton, Owen Teague, dan Logan Thompson.



Pada serial pendek original 1999 yang mengadaptasi dari novel, nilai produksi “It” terbilang kecil, sehingga berbagai kemunculan tokoh serta efek yang ada tidak sesuai dengan jalan cerita di novel sehingga tidak sesuai dengan imaginasi pembaca.

Melalui inkarnasi pada film tahun ini, It diperkirakan akan menjadi salah satu film horor paling menegangkan di tahun ini. Tak hanya itu, film yang mucnul di TV Spot ini akan dirilis dengan IMAX, yang biasanya digunakan oleh film-film blockbuster atau cerita sci-fi.

POPCULTURE | BIANCA ADRIENNAWATI