TWICE Bicara Cinta dan Instagram di Likey

TEMPO.CO , Jakarta - Girlband asal Korea Selatan TWICE kembali di industri musik K-Pop. TWICE merilis video klip terbaru berjudul Likey pada Senin, 30 Oktober 2017. Likey adalah single andalan dari album Twicetagram. Baca: Lagu Baru Twice berjudul Signal Tak Disukai Netizen

Likey merupakan single yang unik bagi TWICE. Single ini memang masih berbicara tentang perasaan cinta terhadap seseorang. Namun, TWICE membalutnya dengan fenomena Instagram.



TWICE menggambarkan bagaimana mereka ingin tampil cantik di Instagram. Mereka rela melakukan apapun seperti memakai makeup demi mendapat like dari orang yang mereka sukai."Butuh begitu banyak usaha untuk menghadirkan penampilan sempurna. Tetapi, ini sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan," ujar personel TWICE, Jungyeon dalam salah satu lirik Likey. Girlband Twice. Tweez.net