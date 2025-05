Video YouTube BTS Fire Tembus 101 Juta Kali Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta - Video musik Fire milik boy band asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS), telah ditonton 101 juta kali dalam YouTube, sekaligus menjadi video kedua yang sukses menyedot perhatian lebih dari 100 juta penonton. Fire yang dirilis pada 2 Mei 2016, menjadi title track untuk album spesial BTS The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever yang menampilkan koreografi yang mengesankan berpadu sisi konyol ketujuh personel, yakni Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope, dan Jungkook.



Lagu itu sukses membawa boy band besutan Big Hit Entertainment itu menyabet tiga penghargaan musik. Oktober lalu, video musik Dope juga telah lebih dari 100 juta kali ditonton, sehingga BTS menjadi boy band K-Pop pertama yang bukan berasal dari tiga agensi terbesar di Korea Selatan yang mengukir sejarah.



Februari mendatang, BTS siap merilis album terbarunya bertajuk Wings: You Never Walk Alone, yang merupakan kelanjutan dari album Wings yang telah diluncurkan Oktober lalu. Dalam album terbaru itu, ketujuh personel mengaku terlibat dalam penulisan lirik dan produksi album. *



ANTARA